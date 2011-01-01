SANITÀ

Stoppati gli appuntamenti farlocchi ora è impossibile prenotare esami. "Sistema Cuneo" ai raggi X

Dopo il blocco delle procedure anomale imposto dalla Regione, ulteriori disagi per i pazienti del Santa Croce e Carle. Crescono le segnalazioni dei cittadini agli sportelli di assistenza. Già prima i tempi di attesa erano ben superiori a quelli previsti

Dalla padella alla brace. E a scottarsi sono sempre i pazienti. Dopo essersi visti fissare le prenotazioni fittizie in orari notturni così come addirittura nel giorno di Natale, adesso alle loro richieste di un esame si sentono rispondere che all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo non c’è posto, è tutto fermo e quindi, di provare a richiamare. Poco diversa la sorte riservata a chi si deve rivolgere all’Asl Cuneo1, dove le prenotazioni sono state convogliate nel Cup regionale, ma trovare un posto in uno degli ospedali dell’azienda è probabile come un terno al lotto.

Sistema Cuneo sotto esame

Quello che si è guadagnato il non pregevole titolo di “sistema Cuneo” è, ormai, un caso ogni giorno più imbarazzante per la sanità del Piemonte. Portata alla luce grazie a un’interrogazione della consigliera regionale di Avs, Giulia Marro, la procedura in atto da tempo all’azienda ospedaliera diretta da Livio Tranchida e in quella sanitaria guidata da Giuseppe Guerra è stata immediatamente bloccata con un provvedimento della direzione regionale della Sanità. Che, evidentemente, non era mai stata informata dai manager delle due aziende di come al loro interno venivano gestite le prenotazioni e, di conseguenza, i tempi di attesa per quanto riguarda gli esami radiologici.

L’eventualità che quegli appuntamenti in orari impossibili siano finiti nel computo delle prenotazioni che dalla Regione viaggiano verso l’Agenas e il Ministero della Salute è tutt’altro che esclusa, anzi. Su questo si sta lavorando al vertice tecnico della sanità piemontese con accertamenti che ancora non hanno fatto emergere la reale quantità delle prenotazioni farlocche e da quando si andava avanti così. La direzione retta da Antonino Sottile, dopo la scoperta del caso, aveva subito ordinato l’immediata sospensione di quella procedura anomala, seppure rivendicata da alcuni primari dell’ospedale cuneese come garanzia rispetto all’appropriatezza delle prescrizioni a tutela dai rischi radiologici anche in quei casi come le ecografie, dove i rischi non sussistono.

Nuove segnalazioni

Ma è proprio dopo l’ordine di applicare le metodologie in uso in tutto il resto del sistema sanitario piemontese che la situazione, se possibile, è ulteriormente peggiorata per i pazienti. Le segnalazioni continuano ad arrivare alla mail della consigliera regionale Marro, così come ai vari Sportelli Salute che fanno riferimento al comitato Vivere la Costituzione. Nel Cuneese se ne contano 18, vi opera una sessantina di volontari, tra cui anche personale sanitario. Ed è proprio da lì che arriva un quadro non meno allarmante rispetto a quello emerso con gli appuntamenti fittizi.

Fatti circostanziati, come quello che riporta la decisione dell’Asl Cuneo 1 di inserire nel Cup regionale le prenotazioni in classe B, ovvero entro 10 giorni, per accertamenti radiografici, risonanza magnetica e Tac. Ma se le agende, ovvero i posti disponibili negli ospedali dell’azienda non ci sono o sono pochissimi e in date molto avanti, il risultato appare evidente. Non solo, se non c’è posto non viene fornita come prescrive la legge una data anche lontana nel tempo. Di fatto ci si trova davanti a liste chiuse, peraltro non ammesse dalla norma. Diverso quanto accade nell’azienda ospedaliera guidata da Tranchida quale commissario dopo la sua nomina alla direzione della Città della Salute di Torino. Lì, bloccate le prenotazioni farlocche, da lunedì le prenotazioni risultano di fatto chiuse, con la motivazione dell’aggiornamento del programma di prenotazione.

Ieri mattina allo Sportello dell’associazione di volontari si è presentato un paziente con la richiesta dello specialista per una Tac coronarica prescritta in seguito a una sintomatologia sospetta. Anche a lui al momento della prenotazione è stato risposto che non è possibile farlo e di richiamare. Le si potranno definire in altri modo, ma la sostanza che appare è quella delle liste chiuse, che la legge non ammette.

Tac alle 5 di mattina

Ma ad emergere dalle segnalazioni raccolte dagli sportelli che da tempo aiutano i pazienti a districarsi proprio nelle complesse procedure delle prenotazioni e, in non meno di mille casi in un anno, a far valere i loro diritti a fronte di ritardi di mancate risposte, sono anche altri episodi non meno allarmanti. C’è la storia di una signora cui le era stato fissato un appuntamento per un Tac alla retina, fissato per le 5 del mattino del 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, con la promessa di essere richiamata per la data vera. Chiamata che, mese dopo mese, dall’Asl non arriva mai fino a quando si scopre che qualcuno aveva disdetto la sua presa in carico.

Lunghe attese

Anche i tempi di attesa sembrano essere nella gran parte dei casi decisamente superiori a quelli indicati nella prescrizione e alla priorità attribuita. Dalla data fittizia a quella reale, per ecografia prescritta entro dieci giorni si arrivava anche a sessanta. Un giovane che aveva riportato un trauma articolare aveva avuto la prescrizione in Pronto Soccorso per una risonanza in classe di priorità B, gli assegnano l’appuntamento farlocco e dopo 40 giorni nessuno gli ha fissato l’appuntamento reale. La scelta pare pressoché obbligata, ovvero sottoporsi all’esame mettendo mano al portafogli. E non è certo un caso isolato nel “sistema Cuneo”, di cui dopo gli appuntamenti a mezzanotte e il giorno di Natale, molti aspetti restano ancora da chiarire.