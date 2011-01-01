A Torino due giorni per conoscere i Patti di Collaborazione

Due giorni per conoscere i Patti di Collaborazione, oltre 100 quelli avviati finora in città. Torna, domani e sabato, 'Open Patti', l'evento della Città di Torino per far conoscere i percorsi attraverso i quali i cittadini si prendono cura, gestiscono e valorizzano tanti beni comuni sul territorio torinese, a volte trascurati o sottoutilizzati. "Open Patti - sottolinea l'assessore ai Beni comuni, Jacopo Rosatelli - rappresenta un momento fondamentale per la nostra città, perché valorizza la partecipazione attiva dei cittadini nella cura dei beni comuni, elementi molto importanti per la qualità della vita e il benessere collettivo. Grazie a questi Patti di Collaborazione, Torino si conferma ancora una volta città inclusiva e sostenibile, in cui ogni persona può contribuire concretamente nel rendere gli spazi pubblici più belli". Venerdì, alla Casa nel Parco di via Panetti, è in programma un incontro sul tema dei beni comuni, mentre sabato sono previste visite per scoprire i luoghi e le persone dei Patti di Collaborazione. Inoltre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile, sono stati studiati quattro possibili itinerari che è possibile percorrere con i mezzi pubblici o in bicicletta.