CRONACA VERA

Tragedia del Mottarone, tre patteggiamenti. "Nessuna pena lenirà mai il dolore"

Il titolare dell'impianto, il direttore d'esercizio e il capo servizio ammettono le proprie responsabilità con pene tra i 3 e i 4 anni. La Procura favorevole, chiesto il proscioglimento per due dirigenti; la Regione ritira la costituzione di parte civile dopo un risarcimento

“Chiudere ora, in una maniera complessivamente adeguata, è un modo per tutti di cominciare a ricucire quello strappo”. Le parole del procuratore Alessandro Pepè risuonano nell’aula del tribunale di Verbania come un tentativo – difficile, forse impossibile – di dare una cornice giudiziaria a una ferita che resta insanabile: la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, costata la vita a 14 persone.

Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi. Domanda di patteggiamento anche per Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, e Gabriele Tadini, capo servizio dell’impianto: rispettivamente a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi.

Sarà il gup Gianni Macchioni a decidere, forse già in giornata, sulle richieste. Intanto, la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della società omonima, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service.

Parere favorevole della Procura

Non è stata una scelta semplice, ha ammesso il procuratore Pepè: “Non è stata una decisione facile, ma aderire ora a una definizione riteniamo sia un modo per iniziare a ricucire una ferita che nessuna pena e nessun risarcimento potranno mai lenire. Spero che i familiari delle vittime possano non dico accettare ma comprendere. Queste proposte mettono un punto fermo in merito a ricostruzione dei fatti e responsabilità”.

L’accusa, in apertura dell’udienza preliminare, ha chiarito di considerare i patteggiamenti una strada “migliore rispetto a un dibattimento che richiederebbe ancora troppo tempo”.

Una ferita insanabile

Il tono resta segnato da un dolore incommensurabile. “Nessuna pena, nessun risarcimento potrà mai lenire il dolore per quanto accaduto”, ha ribadito Pepè davanti al giudice, rievocando lo scenario di quel 23 maggio 2021 quando la cabina della funivia precipitò portando con sé 14 vite. Tra le parti civili, intanto, la Regione Piemonte ha revocato la propria costituzione dopo aver ottenuto un risarcimento di circa 100mila euro.

Un punto fermo, lo definisce la Procura. Ma resta la sensazione che nessuna sentenza, nessun accordo, potrà mai davvero chiudere lo squarcio aperto quel giorno sul Mottarone.