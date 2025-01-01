Bergesio (Lega), 100 mln per sicurezza idrica Piemonte

"La firma, ieri da parte del Ministro Matteo Salvini, del decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI) è la prova che la Lega al Governo non si limita a parlare di emergenza idrica, ma agisce con fatti concreti". Lo afferma Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato. "Sono particolarmente soddisfatto che tre progetti cruciali per il nostro Piemonte siano stati inclusi in questo piano, - prosegue - per un finanziamento totale di quasi 100 milioni di euro. Queste risorse sono fondamentali per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle nostre risorse idriche, un bene primario per l'agricoltura e per le nostre comunità". Gli interventi approvati per il Piemonte sono quello relativo al Consorzio Est Sesia (Novara, Vercelli) (21,7 mln di euro), quello per l'Associazione Irrigazione Est Sesia (Novara, Vercelli) per 40,8 milioni di euro e l'intervento per il Consorzio Irriguo di Miglioramento e Protezione del Belbo e delle valli adiacenti (Asti, Alessandria, Cuneo) da 34 milioni di euro. "Questi investimenti dimostrano l'attenzione del Governo e della Lega per il Piemonte e le sue eccellenze agricole - conclude il Senatore Bergesio -. Non si tratta solo di opere infrastrutturali, ma di un impegno concreto per il futuro delle nostre comunità rurali e delle imprese che lavorano la terra. Con questi progetti, rendiamo il nostro territorio più forte e resiliente di fronte alle sfide del cambiamento climatico".