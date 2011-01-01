Studenti protagonisti con i concorsi del Consiglio regionale

Tre concorsi per conoscere storia, Europa e istituzioni: è la proposta del Consiglio regionale del Piemonte e dell'Ufficio scolastico regionale per l'anno 2025-2026. Il 'Progetto di Storia contemporanea' del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte chiede agli studenti di raccontare la partecipazione dei ragazzi minorenni alla guerra di Liberazione in Italia con elaborati, fotografie, cortometraggi, podcast o dibattiti. 'Diventiamo Cittadini Europei', della Consulta regionale europea propone due tracce: "il ruolo presente e futuro dell'Unione europea nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale" e "il regolamento Ue 2024 sui diritti della natura e la tutela degli ecosistemi". Con 'Ragazzi in Aula', progetto di 'Open Government' i giovani potranno entrare in consiglio regionale "sperimenteranno i meccanismi alla base delle decisioni democratiche e diventeranno Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte". "Con i concorsi per le scuole - sottolinea il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco - rinnoviamo ogni anno un impegno formativo, civile e umano. Offriamo agli studenti l'opportunità di conoscere la storia, i valori e le istituzioni, ma anche di sperimentare in prima persona cosa significhi partecipare, confrontarsi e prendere coscienza diretta di quanto viene raccontato in classe e sui libri". "La sinergica collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale con il Consiglio regionale - aggiunge il direttore generale Stefano Suraniti - continua a rendere possibile iniziative educative utili alla formazione dei nostri giovani, occasioni di studio e approfondimento coerenti con i curricula scolastici". Le iscrizioni, riservate ai docenti, devono essere presentate entro le 12 di martedì 11 novembre sulla piattaforma Moon. In premio viaggi studio di primavera nelle sedi delle principali istituzioni italiane ed europee. Alla presentazione dei bandi sono intervenuti anche i vicepresidenti Franco Graglia e Domenico Ravetti, la consigliera segretaria Valentina Cera.