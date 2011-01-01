Dal 4 novembre il lungo mese del cinema a Torino

Partirà il 4 novembre il lungo mese del cinema a Torino che unisce festival ed eventi industry con l'obiettivo di unire le forze per accendere ancor più i riflettori sulla settima arte e l'industria che la genera. Il cuore è la 43/a edizione del festival diretto per il secondo anno da Giulio Base, in programma dal 21 al 29 novembre. Tra i protagonisti ci sono Contemporanea Film Festival (dal 4 all'8 novembre), giovane rassegna del cinema femminile quest'anno dedicata ad Anna Magnani; il Glocal Film Festival dall'11 al 15 novembre, storica vetrina del cinema regionale che avrà la Palestina come protagonista; il Tfi Torino Film Industry (dal 20 al 25 novembre); Tfl Meeting Event del TorinoFilmLab (dal 20 al 22 novembre). A chiudere sarà Sottodiciotto, dal 10 al 15 dicembre, con il focus Sharing Tomorrow dedicato al cinema del reale. "Torino è uno straordinario laboratorio in cui istituzioni che lavorano per il cinema e l'audiovisivo a livello nazionale e internazionale sono sempre più vicine e in collaborazione tra loro. Novembre e dicembre segnano un'accelerazione in questo senso e una grande speranza per il futuro" sottolinea Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte.