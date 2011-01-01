Po, alla fine dell'irrigazione buona disponibilità d'acqua

La stagione dell'irrigazione si conclude con una buona e aumentata disponibilità di acqua nel distretto del Po, con la permanenza di alcune criticità in Piemonte, in particolare Cuneese e Alessandrino. Rispetto alla fine di agosto, grazie alle piogge cadute, aumentano i livelli nei corsi d'acqua e nei grandi laghi. L'ultima seduta estiva dell'Osservatorio per gli utilizzi idrici segnala che alla prima metà di settembre il territorio del distretto è stato caratterizzato da temperature superiori alla media del periodo e da precipitazioni maggiormente consistenti nel territorio lombardo, mentre sono risultate più scarse in Piemonte e in Emilia-Romagna, ad eccezione della parte più occidentale della regione dove la pioggia caduta è risultata prossima alla media di riferimento. I grandi laghi alpini hanno registrato nelle prime due settimane di settembre volumi maggiori rispetto a quelli medi tipici del periodo.