OBITUARY

Addio a Fausto Amodei, cantore della sinistra di lotta

Con la morte del cantautore torinese cala il sipario su una stagione che ha galvanizzato (e illuso) generazioni: quando la musica voleva farsi politica, e la politica sembrava voler cambiare il mondo. Oggi restano ricordi, sigilli civici e un'eredità di sconfitte

Si è spento a Torino, a 91 anni, Fausto Amodei, figura centrale della musica italiana del Dopoguerra e protagonista di una stagione in cui l’arte non si limitava a intrattenere, ma diventava strumento di militanza. Autore di brani simbolo come Per i morti di Reggio Emilia, fondatore dei Cantacronache e deputato del Psiup, Amodei ha intrecciato tutta la sua esistenza con l’idea che la musica potesse farsi coscienza civile.

Nato il 18 giugno 1932 sotto la Mole, cresciuto tra gli studi classici al liceo Alfieri e la laurea in Architettura al Politecnico, si avvicinò giovanissimo alla musica: prima la fisarmonica, poi il pianoforte e infine la chitarra. Sul finire degli anni Cinquanta la folgorazione: scopre Georges Brassens, che lo introduce a un linguaggio fatto di ironia e satira, destinato a diventare cifra distintiva del suo stile. Le sue traduzioni in piemontese delle canzoni del maestro francese verranno apprezzate dallo stesso Brassens come tra le più efficaci in assoluto.

Nel 1958, sempre a Torino, Amodei dà vita ai Cantacronache insieme a Michele Straniero, Giorgio De Maria, Margot, Emilio Jona e Sergio Liberovici. Accanto a loro collaborano nomi come Italo Calvino e Franco Fortini: l’obiettivo è rompere con la tradizione leggera dell’Italia canzonettara per affrontare temi sociali e politici. Da quell’esperienza nascono pagine memorabili: Il tarlo, feroce critica al capitalismo; La zolfara, scritta con Straniero e portata al successo da Ornella Vanoni nel 1961; Qualcosa da aspettare, che Enzo Jannacci riproporrà qualche anno dopo.

Il 1960 segna la consacrazione. Dopo i moti popolari repressi nel sangue a Reggio Emilia, Amodei scrive Per i morti di Reggio Emilia, brano che diventerà inno di manifestazioni operaie e studentesche, ripreso da interpreti come Maria Carta, Milva e gli Stormy Six. Sei anni più tardi un’altra sua canzone, La marcia della pace (scritta con Fortini e incisa da Maria Monti), viene censurata e l’album che la conteneva sequestrato in tutta Italia: i versi giudicati sovversivi invitavano all’obiezione di coscienza con un esplicito “E se la patria chiama, lasciatela chiamare”.

Parallelamente alla musica, Amodei coltiva l’impegno politico. Milita dapprima in Unità Popolare, il movimento fondato da Ferruccio Parri, e alla fine degli anni Sessanta approda in Parlamento come deputato del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria.

Gli anni Settanta lo vedono ancora in prima linea: nel 1972 pubblica l’album Se non li conoscete, in cui la canzone omonima è un graffiante attacco al Msi; collabora con Donatella Moretti (Per troppo amore), con il Nuovo Canzoniere Italiano di Ivan Della Mea e Giovanna Marini, con il Canzoniere delle Lame da cui nasce Il prezzo del mondo. Nel 1975 riceve il Premio Tenco e l’anno successivo compone Il Partito, cantata ispirata alle memorie di Camilla Ravera. Nel 1983 è invece protagonista, insieme a Raffaella De Vita, napoletana trapiantata a Torino in via Palazzo di Città, dello spettacolo antimilitarista Gli allegri macellai.

Dopo anni di silenzio, nel 2005 torna a sorpresa con un album dal titolo ironico e graffiante: Per fortuna c’è il cavaliere, che riapre la stagione dei concerti. Nel frattempo, la sua eredità è già salda: Francesco Guccini lo ha più volte citato come influenza decisiva, mentre i CCCP hanno intitolato un loro EP del 1985 prendendo a prestito il verso iniziale della sua celebre canzone (Compagni, cittadini, fratelli, partigiani).

Nel 2024 il Consiglio comunale di Torino gli aveva conferito il sigillo civico. Non a caso, i consiglieri di Sinistra Ecologista, nel ricordarlo, lo hanno definito “un artista che ha unito in maniera esemplare musica e impegno politico, accompagnando intere generazioni. La cultura torinese perde un gigante, la sinistra un compagno insostituibile”.

Con la morte di Amodei si chiude un capitolo irripetibile della canzone d’autore: un’arte capace di trasformarsi in cronaca, satira, denuncia e memoria collettiva. Con tutte le sue ingenuità e tutti i suoi eccessi.