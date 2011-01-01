Sinistra per Israele, grave cacciare prof pro-Idf da Politecnico

La sezione di Torino e Piemonte di 'Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati' condanna con fermezza "l'aggressione illegale e squadrista messa in atto da una minoranza politica universitaria nei confronti del professor Pini Zorea, ospite del Politecnico di Torino per una guest lecture". Il caso riguarda il docente dell'università israeliana di Braude, che due giorni fa in un corso di dottorato del Politecnico di Torino ha difeso durante la lezione l'Idf definendolo "l'esercito più pulito al mondo", fatto per cui il l'ateneo ha disposto la cessazione di ogni rapporto con lui. "Ancora più grave - afferma Sinistra per Israele - appare la decisione di allontanare il professore e la mancata reazione degli organi dell'ateneo, a partire dal rettore, di fronte all'irruzione violenta di alcuni studenti che hanno interrotto lo svolgimento regolare della lezione. Un simile episodio rappresenta una violazione dei principi fondamentali su cui si fonda l'università: la libertà di insegnamento e di apprendimento, il rispetto del confronto critico e il rifiuto di ogni forma di pressione politica o intimidazione". "La tragedia di Gaza - rimarca - non può in alcun modo essere invocata a giustificazione di atti di violenza o di intolleranza. Purtroppo, questo clima è il frutto di mesi di irresponsabile incitamento all'odio da parte di ampi settori della politica, dei media, del mondo accademico e dell'industria culturale, che hanno accusato sistematicamente figure pubbliche israeliane o anche solo di origine ebraica e persino cittadini comuni di responsabilità negli eventi in corso, indipendentemente dal loro reale sostegno alle scelte del governo o alle operazioni militari".