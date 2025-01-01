Piemonte, 2 milioni per le infrastrutture di base in montagna

La giunta regionale del Piemonte ha approvato l'apertura del Bando Borgate 2025, strumento a sostegno delle aree montane che mette in campo 2 milioni di euro. L'intervento aiuterà i Comuni montani piemontesi a realizzare, adeguare e ampliare le infrastrutture di base, dalle reti elettriche e del gas all'illuminazione pubblica, fino alla telefonia. L'iniziativa prevede contributi fino al 90% delle spese ammissibili, con una soglia massima di 500mila euro per progetto. Particolare attenzione sarà riservata alle borgate di maggior pregio storico, artistico e paesaggistico. "Le borgate - afferma l'assessore alla Montagna della giunta Cirio, Marco Gallo - rappresentano l'anima delle nostre montagne. Investire nelle infrastrutture significa garantire servizi indispensabili a chi vive in queste comunità, ma anche renderle più attrattive per chi sceglie di abitarvi. È un passo concreto per contrastare lo spopolamento e accompagnare la rinascita socio-economica delle nostre terre alte, rafforzando la loro identità e il loro ruolo". Il finanziamento, reso possibile grazie al cofinanziamento di Regione Piemonte, Feasr e Stato, è destinato a nuclei formati da un numero di edifici tra 10 e 100, non contigui ad altre aree urbanizzate, così da concentrare le risorse su abitati con caratteristiche architettoniche e storiche da preservare. Negli scorsi anni il bando ha già permesso di realizzare numerosi interventi nelle borgate piemontesi, con un impegno complessivo di oltre 5 milioni di euro.