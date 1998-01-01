GRANA PADANA

Fuori un altro leghista: escluso dall'Antimafia

Dopo l'esclusione di Cout, il Carroccio della Valle d'Aosta perde un secondo candidato in vista delle elezioni del prossimo 28 settembre. Con un procedimento in corso per bancarotta fraudolenta, la commissione parlamentare l'ha giudicato incandidabile

La Lega in Valle d’Aosta perde un altro candidato. Dopo l’esclusione dalle liste di Piersandro Cout, questa volta è il turno di Paolo Bernardi, accusato di bancarotta fraudolenta in un procedimento in corso a Varese. Per questo la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo (FdI) ha giudicato la candidatura “in violazione del codice di autoregolamentazione”.

Fuori un altro

Con l’esclusione di Bernardi la Lega si ritrova con 34 candidati in lista per un posto da consigliere regionale alle elezioni del prossimo 28 settembre. All’inizio erano 36, ma il Carroccio valdostano ne ha già persi per strada due: prima di Bernardi c’era stata a fine agosto l’esclusione di Piersandro Cout, imprenditore agricolo condannato nel 1998 per occultamento di cadavere, e per questo incandidabile ai fini della legge Severino.

Procedimento in corso

Diverso il caso di Bernardi, che non ha ricevuto alcuna condanna ma ha un procedimento pendente a suo carico. Nei suoi confronti il gip presso il Tribunale di Varese ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta, e il procedimento “è attualmente pendente in fase dibattimentale”, ha spiegato la stessa presidente Colosimo. Intanto la Lega, che in Valle d’Aosta è guidata dalla segretaria Marialice Boldi, sorella dell’ex parlamentare piemontese Rossana Boldi, si ritrova con due candidati in meno. Per fortuna alle regionali mancano solo dieci giorni: avanti di questo passo rischiava di ritrovarsi senza uomini.