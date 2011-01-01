Pompeo (Pd), Regione affronti crisi industriale Piemonte

"La crisi industriale in Piemonte è sempre più profonda: la Regione non può più limitarsi a osservare. Serve una regia politica per difendere impresa, lavoro e territorio". Così la consigliera regionale Pd Laura Pompeo, che ha presentato alcune interrogazioni in Consiglio regionale per chiedere interventi urgenti su più fronti: dalla componentistica automotive alla chimica, dalla grande distribuzione al commercio locale. ""La situazione alla Dana di Rivoli - osserva Pompeo - è sempre più preoccupante: oltre 200 lavoratori vivono da mesi nell'incertezza, tra cassa integrazione e prospettive di esuberi. Il tavolo ministeriale convocato a gennaio non ha prodotto risultati tangibili, e l'azienda non ha presentato un piano industriale credibile. Sempre a Rivoli, anche la Magna International ha annunciato 50 esuberi su 90 dipendenti: la Regione deve intervenire, a partire dalla convocazione di tavoli di crisi e dalla promozione di contratti di solidarietà. A Orbassano la chiusura dello stabilimento Algo Group ha lasciato 26 lavoratori senza prospettive, in un'area già colpita da altre vertenze. E c'è la chiusura dello stabilimento Elantas di Trofarello, dove 68 lavoratori rischiano il licenziamento a causa della delocalizzazione". "Per affrontare tutto questo - rimarca - serve una regia politica forte e lungimirante, capace di mettere in rete istituzioni, imprese e parti sociali.