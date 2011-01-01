SALA ROSSA

Non c'è Rosatelli senza spine.

Lo Russo in un cul-de-sac

Altro che "agitazione estiva", il clima nel centrosinistra di Torino è piuttosto incandescente. Voci e spifferi questa volta hanno messo nel mirino l'assessore di Sinistra ecologista. Che decida di silurarlo oppure di lasciarlo in giunta per il sindaco è comunque un ginepraio

Quando ha incontrato Elly Schlein, Stefano Lo Russo, l’aveva bollata come “agitazione estiva”, ma a quattro giorni dalla fine della bella stagione non si vede ancora alcuna schiarita. Anzi, i malumori che hanno travolto il centrosinistra torinese non si sono affatto placati. Tanto che il capogruppo del Pd, Claudio Cerrato, da due settimane deve fare i conti con i numeri della propria maggioranza in Sala Rossa. A finire al centro della tempesta (mediatica) questa volta è stato Jacopo Rosatelli, assessore di Sinistra ecologista perennemente nel mirino anche dei suoi stessi alleati. Lui però traballa, ma non crolla. Anche perché se cadesse farebbe un bel fracasso.

L’origine del caos

Era nata come una boutade di fine agosto. Una frase buttata lì da Angelo Bonelli, uno dei due leader di Avs, per marcare il peso del proprio partito all’interno del “campo largo”. “A Venezia e Torino siamo in grado di esprimere delle personalità”, aveva detto riferendosi al fatto che anche loro, gli ambientalisti di sinistra, hanno diritto ad avanzare il nome di un proprio candidato alle amministrative. Da qui, da quel riferimento a Torino, è nata l’escalation di dichiarazioni, mormorii, smentite e arrabbiature che hanno portato alla voce di un possibile “siluramento” di Jacopo Rosatelli di Sinistra ecologista dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune.

In mezzo ci sono state la tiepida dichiarazione di Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Torino (“Posso soltanto dire che confermo la piena fiducia nel Pd torinese e anche nell'amministrazione torinese”); l’attacco di Chiara Appendino contro il sindaco (“Pronti al dialogo se il progetto è nuovo e in discontinuità con Lo Russo”); e la difesa di Stefano Bonaccini che ha detto quel che qualcuno sostiene avrebbe dovuto dire la segretaria del Pd alcuni giorni prima spazzando via ogni ambiguità (“Il gruppo dirigente del Pd stima questo sindaco. Io che lo conosco do un ottimo giudizio su Lo Russo sindaco”).

Tre settimane durante le quali i panni sporchi non sono stati lavati in famiglia, ma in piazza trasformando i malumori sussurrati in veri e propri giramenti di scatole. Segno di una maggioranza che dal giorno dopo la vittoria elettorale ha smesso di parlarsi. L’ultima crisi questa mattina quando è stata lanciata la voce che vorrebbe il sindaco pronto ad allontanare dalla giunta l’esponente di Sinistra ecologista.

Rosatelli sotto esame

Che il lavoro di Rosatelli non soddisfi neppure la sua maggioranza ormai non è un segreto. Se una volta l’ammissione arrivava a mezza voce, adesso sono state spazzate vie le remore. I temi sono quelli di cui abbiamo già scritto. I risultati ottenuti fino a questo momento dall’assessore non sono giudicati buoni. Tra l’altro la frangia ambientalista del centrosinistra nel 2021 ottenne una delle deleghe più importanti a dispetto dell’area cattolico sociale del Pd.

Sarebbe stata gestita male la partita legata alla delibera “Vuoti a rendere” che è diventata un vero e proprio tranello per la maggioranza; non vi sono stati passi in avanti nella gestione delle politiche rivolte alle persone fragili; e in ultimo l’assessore non avrebbe riferito ai propri colleghi sulla chiusura del Poliambulatorio di via Ridotto in Borgo Vittoria che, tra l’altro, è stato messo in vendita su un sito di compravendita immobiliare.

Le spine di Rosatelli

L'umore del sindaco ha dunque cominciato a virare sul nero come le nubi che sono in cielo prima di una tempesta. Alla questione politica si somma anche quella amministrativa. Gli alleati di Avs non si sono schierati apertamente al suo fianco quando è stata messa in discussione la sua ricandidatura e allo stesso tempo la sua maggioranza sta litigando proprio sui temi portati avanti da Sinistra ecologista. Un bel casino.

Anche se volesse però Lo Russo non si può permettere in questo momento di “silurare” Rosatelli perché a quel punto scatenerebbe la crisi in maggioranza. È verosimile infatti che Sinistra ecologista, che in questi anni ha sostenuto scelte che il proprio elettorato non ha digerito volentieri, potrebbe assumere una posizione molto tiepida all’interno della coalizione se non addirittura uscire dalla compagine.

Senza dimenticare un piccolo dettaglio non da poco: gli assessori che escono dalla giunta comunale restano senza nulla. Per lui non ci sarebbe un posto in Sala Rossa. Se uno dei due attuali consiglieri comunali venisse nominato assessore a quel punto in consiglio entrerebbe Giuseppe Piras, attuale tesoriere di Sinistra ecologista e coordinatore alla Circoscrizione 7. Insomma, un rimpasto di giunta in questo momento avrebbe un unico effetto, portare a una vera e propria crisi della maggioranza che sostiene Lo Russo.