POLITICA & SANITÀ

"Nessuna anomalia sulle prestazioni" ma a Cuneo le prenotazioni restano chiuse

L'assessore Riboldi assicura che i dati sugli esami eseguiti non sono falsati. Resta aperta la questione sulla legittimità delle date farlocche all'ospedale e all'Asl e il loro conteggio. Intanto è ancora impossibile ottenere nuovi appuntamenti

“Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cuneo1 e dall’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo”. Mentre i pazienti che chiedono alcuni esami radiologici all’ospedale del capoluogo si sentono ancora rispondere che non è possibile prenotare e viene consigliato loro di richiamare, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi fa chiarezza rispetto ad un aspetto della vicenda che, peraltro, era difficilmente associabile alla procedura anomala attuata con appuntamenti fittizi in piena notte e addirittura nel giorno di Natale.

“Come annunciato in consiglio regionale, la Direzione Sanità, al termine di un’attenta e approfondita valutazione, ha potuto confermare che i volumi delle prestazioni erogate, sia quelle ordinarie sia quelle relative al recupero delle liste di attesa, - spiega l’assessore non risultano alterati dalla modalità di prenotazione adottata”.

Riboldi motiva la sua risposta con alcune affermazioni fatte proprio in aula dalle opposizioni. In realtà la questione che resta del tutto aperta non ha mai riguardato i numeri delle prestazioni erogate e quindi i dati relativi inviati all’Agenas. Il nodo ancora da sciogliere, non l’unico, attiene piuttosto alla liste d’attesa e alle prenotazioni stesse il cui numero, questo sì, non è affatto escluso contenga anche quegli appuntamenti fittizi.

“Ancora una volta, e me ne dispiaccio, si utilizza il tema della salute pubblica per visibilità politica, mentre sarebbe sempre opportuno non creare allarmismi”, la stoccata dell’assessore alle minoranze e in particolare ad Avs, la cui consigliera Giulia Marro ha sollevato il caso con un’interrogazione.

In effetti è lo stesso assessore ad ammettere che “l’utilizzo di slot virtuali ha potuto incidere soltanto sulla rilevazione dei tempi di attesa in fase ex-ante”, per poi aggiungere: “senza in alcun modo compromettere né l’effettiva erogazione delle prestazioni né il loro conteggio ai fini dei monitoraggi e della rendicontazione. Difatti delle 110 mila prestazioni erogate con il Sistema Piemonte la sera, il sabato e la domenica, nessuna è stata inficiata dal sistema di prenotazione come ha verificato puntualmente la Direzione Sanità”.

A parte il fatto che resta ancora tutta da chiarire la legittimità di quegli slot virtuali, come Riboldi definisce le prenotazioni fittizie, rimangono con tutto il loro peso che molte segnalazioni di casi in cui all’appuntamento fittizio non sempre è seguito quello reale e quando ciò è avvenuto i tempi sono stati spesso ben più lunghi di quelli indicati nella prescrizione.

La questione, insomma, non è e non è mai stata quella dei dati relativi alle prestazioni effettivamente erogate, bensì sul numero delle prenotazioni e quindi dello smaltimento dei tempi di attesa su cui potrebbero pesare, quanto ancora non si sa, gli appuntamenti farlocchi.

Su questo l’esito dell’indagine avviata dalla direzione regionale e non ancora affatto conclusa resta tutto da scoprire. Così come resta da capire il motivo per cui dopo l’ordine immediato partito dal grattacielo di bloccare la procedura in uso solo all’azienda ospedaliera diretta da Livio Tranchida e quella sanitaria con a capo Giuseppe Guerra, i pazienti da almeno tre giorni non riescano a prenotare gli esami con disagi sempre più pesanti che si riverberano con sempre più forti proteste nei confronti degli operatori del Cup.

Insomma se le parole dell’assessore fanno chiarezza su un aspetto, peraltro mai posto in discussione da chi conosce la differenza tra una prenotazione e una prestazione erogata, resta da chiarire tutto il resto. Partendo da quella procedura che portava a dare appuntamenti perfino alla mattina di Natale, per arrivare di fatto alla chiusura delle liste, vietata per legge. Forse anche per questo sarebbe stato data disposizioni agli operatori del Cup di non parlare mai di liste chiuse, limitandosi a consigliare ai pazienti di richiamare.