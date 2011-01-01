LE REGOLE DEL GIOCO

Le preferenze di Meloni (e Schlein), una legge elettorale su misura

Senza i collegi uninominali il potere di ricatto dei piccoli partiti si riduce fortemente, rafforzando le formazioni più grandi. Diplomazie segrete tra premier e segretaria Pd. Lega nel panico, Forza Italia vede spazi al centro. Tremano i peones piemontesi

Niente più collegi uninominali, ritorno delle preferenze e premio di maggioranza alla coalizione più votata. La nuova legge elettorale allo studio in vista delle Politiche del 2027 è il frutto della “Santa Alleanza” tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein: entrambe infatti hanno tutto da guadagnarci, e anche in Piemonte potranno trarre benefici dal nuovo assetto, che favorisce i partiti più grandi e diminuisce sensibilmente il “potere di ricatto” degli alleati. Lega e Movimento 5 Stelle sono avvisati.

La nuova ripartizione

Dei 43 parlamentari eletti in Piemonte in entrambi i rami delle camere, 15 di questi arrivano dai collegi uninominali (10 alla Camera, 5 al Senato), ma con la riforma questi dovranno essere ripartiti nella quota proporzionale, a tutto vantaggio dei due principali partiti, nella regione come nel resto del Paese: Fratelli d’Italia e Partito democratico, che non dovranno più sottostare a logiche di coalizione, facendo concessioni agli alleati sui vari collegi per preservarne l’unità. Un tema tanto caro alla “testardamente unitaria” Elly Schlein, strenua sostenitrice del campo largo, quanto a Meloni, che pur essendo di gran lunga l’azionista di maggioranza del centrodestra ha bisogno dei voti di Lega e Forza Italia per restare a Palazzo Chigi. Proprio grazie agli uninominali nel 2022 il partito di Matteo Salvini si è ritrovato con 95 parlamentari, una decina in meno del Pd, pur avendo ottenuto la metà dei voti. La ripartizione era stata fatta sulla base dei precedenti sondaggi, che assegnavano al Carroccio una percentuale ben più alta dell’8,8% sancito dalle urne. La nuova legge elettorale rimuove alla radice questa stortura: non a caso è proprio la Lega a mostrare maggiori resistenze al superamento del Rosatellum.

Niente più peones

Un altro elemento che avvantaggia i grandi partiti è la reintroduzione delle preferenze, che riduce l’impatto del voto d’opinione e favorisce i partiti più radicati sui territori. Per forza di cose le forze politiche più strutturate sono quelle con maggior numero di iscritti, in grado anche di esprimere candidati più riconoscibili. Se infatti il capolista del partito in ogni circoscrizione è blindato, tutti gli altri dovranno guadagnarsi l’elezione in parlamento misurandosi con il consenso dei cittadini. E come fanno a farsi votare se li conoscono solo le segreterie di partito? Per i peones sarebbe la fine di un’era, e con ogni probabilità della loro carriera politica. Questo elemento toglie responsabilità ai leader, che una volta sistemati i loro fedelissimi mettendoli capilista, non si dovranno più preoccupare di accontentare i tanti questuanti: saranno gli elettori attraverso le preferenze a decidere, e il loro maggiore impegno sul territorio non potrà che portare acqua al mulino del partito, e chi più candidati competitivi ha più ne porta. Su questo fronte la Meloni può contare anche sull’appoggio di Forza Italia, che al centrosud farebbe il pieno di voti grazie ai “signori delle tessere”, personaggi ben riconosciuti e capaci di incanalare il consenso su di sé e di conseguenza sul partito guidato da Antonio Tajani.

Il premio ai più forti

Anche l’istituzione del premio di maggioranza, a prescindere dalla soglia che verrà decisa (40%? 45%) non può che favorire i partiti maggiori, che andranno a beneficiare maggiormente dei seggi in eccedenza. Restando sul Piemonte, la coalizione vincitrice si aggiudicherebbe almeno 24 parlamentari su 43, e il premio andrebbe ripartito proporzionalmente tra le forze della coalizione: in questo modo sarebbe il partito più grande a ottenere la fetta più grande. Meloni e Schlein non possono che andare a braccetto anche su questo.

Turbamenti leghisti

Chi si trova in maggiore difficoltà di fronte a un disegno del genere è certamente la Lega, che nel Rosatellum aveva trovato la sua gallina delle uova d’oro, overperformando sia alle Politiche del 2018 che nel 2022, riuscendo a strappare accordi vantaggiosi sui collegi uninominali (a differenza di Forza Italia). Un altro tema lo apre la reintroduzione delle preferenze, che rischia di tracciare il solco tra la vecchia guardia leghista e i nuovi arrivati, fedeli più alla linea nazionalista del generale Roberto Vannacci che alla storica vocazione autonomista del Carroccio. La lotta per accaparrarsi un posto da capolista si preannuncia spietata, con il rischio di riproporre su scala nazionale (e quindi anche in Piemonte) le spaccature di questi giorni sulla compilazione delle liste per le regionali in Toscana. Chi non verrà designato capolista dovrà invece fare campagna sul territorio per raccogliere preferenze e aggiudicarsi un posto in parlamento, dando vita a una feroce competizione interna, finora rimasta latente. Non la migliore delle ipotesi per il già ammaccato Salvini.

L’incognita del nome

Non è invece ancora chiaro se la nuova legge elettorale prevederà l’indicazione del candidato premier sulla scheda, andando a sancire ulteriormente il predominio dei partiti maggiori sui loro alleati. In questo caso a spingere maggiormente è Fratelli d’Italia, mentre una disposizione simile metterebbe in maggiore difficoltà il Pd, dovendo imporre fin dall’inizio il proprio nome al frastagliato campo largo.