RIFORME

Soprintendenze: dal Senato primo sì al piccone della Lega

Dopo lo scontro iniziale con il ministro meloniano Giuli, il via libera di Palazzo Madama. Cessione sul "silenzio-assenso", ma per il partito di Salvini è "un passo storico" (Bergesio dixit). Sui piccoli interventi, dalle finestre alle verande, decideranno i Comuni

La finestra sul cortile, nella sua versione parlamentare, si preannunciava tutt’altro che un thriller. E così non sorprendono gli 83 voti a favore rispetto ai 55 contrari con cui il Senato ha approvato il disegno di legge delega destinato a ridurre potere e intervento delle Soprintendenze su una vasta serie di interventi come, appunto, l’apertura di finestre, la costruzione di tettoie e verande, l’installazione di pannelli solari e altro ancora.

Ora il testo passa alla Camera, ma per il partito di Matteo Salvini che ne ha fatto una bandiera quello di Palazzo Madama è già, per dirla con il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, “un passo storico con cui la Lega mantiene la promessa di garantire meno burocrazia e più sviluppo per l’Italia”. In verità un passo leggermente più corto di quello con cui i leghisti erano partiti, visto che il testo iniziale poi oggetto di un’importante revisione, prevedeva un ampio ricorso alla pratica del silenzio assenso contemplando appunto un via libera nel caso di un mancato pronunciamento sul progetto da parte della Soprintendenza. Una “forzatura”, con implicazioni circa una possibile incompatibilità con una legge del 1990 che lo vieta nei procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, superata con la riscrittura del testo base da parte dei relatori, Andrea Paganella per la Lega e Francesca Tubetti per FdI.

Giuli sugli scudi

Non l’unico ostacolo sulla strada tracciata dalla Lega e poi seguita, con più o meno entusiasmo dal resto del centrodestra. All’inizio ad alzare un muro era stato proprio un meloniano come il ministro della Cultura Alessandro Giuli per nulla intenzionato a vedere ridotto il potere delle “sue” Soprintendenze sotto i colpi del piccone leghista impugnato nel nome dei Comuni e della loro maggiore potestà rispetto alle diramazioni ministeriali. E già in allora, quando il successore di Gennaro Sangiuliano al ministero pareva irremovibile, era stato il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari ad avvisare che “la Lega si sta battendo per ridurre la burocrazia a vantaggio di cittadini e territori”.

Renziani contrari

Placate le acque, il testo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica, ha preso a navigare verso il primo approdo a Palazzo Madama, pur sempre aspramente criticato dalle opposizioni che, ancor più dopo il voto, non hanno risparmiato aspre critiche e foschi presagi circa le conseguenze della riforma. “Questo provvedimento nasce antico e non risolverà i problemi dell’edilizia del nostro Paese”, profetizza Silvia Fregolent senatrice torinese di Italia Viva eletta in Emilia-Romagna.

Prossimo passo i decreti attuativi

Per vedere gli effetti di questo cambiamento destinato ad attribuire maggiori poteri ai Comuni riducendoli alle Soprintendenze servirà ancora tempo. Dopo il passaggio del testo a Montecitorio il Governo avrà dodici mesi di tempo per adottare i decreti legislativi delegati e, quindi, rendere effettiva una riforma che, come ha ricordato il sottosegretario alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, “consentirà di non passare più dalla Soprintendenza per interventi di lieve entità, su cui decideranno direttamente gli enti locali, sempre nel rispetto dei piani urbanistici e paesaggistici”.

Tra le innovazioni introdotte, anche la potestà attribuita agli enti locali per l’incremento di volumetria delle costruzioni esistenti fino al 10% e comunque non oltre i 100 metri cubi. In questo caso sarà il Comune a valutare e decidere, ovviamente tenendo conto del piano regolatore. E proprio dai Comuni, attraverso le audizioni dei rappresentati dell’Anci, così come dalle rappresentanze dei costruttori erano arrivate nel corso dell’iter parlamentare del testo, richieste improntate verso una semplificazione delle procedure, pur sempre nel rispetto dei vincoli urbanistici e del paesaggio.