La Cgil strapazza Lo Russo: "Serve un cambio di passo"

Alla Festa della Fiom il sindaco rivendica il suo lavoro, ma i leader sindacali lo incalzano sul declino dell’automotive e sulla necessità di scelte più coraggiose. E mentre da Bellono e Lazzi arrivano critiche dure, insabbia (per ora) il "caso Rosatelli" - VIDEO

“Noi restiamo a disposizione della città, ma un cambio di passo è indispensabile”. La Cgil è tutt’altro che tenera sull’operato di Stefano Lo Russo, intervenuto stasera alla Festa della Fiom. Nel dibattito con il segretario torinese del sindacato Federico Bellono e il segretario provinciale della Fiom Edi Lazzi il sindaco prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, parlando di città attrattiva per i giovani e la classe media (tornando a criticare il modello Milano) ma per i sindacati serve ben altro per invertire il declino della città.

Un problema non solo torinese

Il punto centrale del dibattito non può che essere la crisi dell’automotive con il progressivo abbandono della città da parte di Stellantis, dove Lo Russo invoca l’intervento del governo e dell’Ue: “È un problema che non riguarda solo Torino, è un settore in crisi in tutta Europa. Mentre Cina e Usa riempiono di sussidi le loro aziende guadagnando segmenti di mercato, anche qui serve una politica industriale adeguata”.

Il dovere di schierarsi

Ma Lazzi inchioda il sindaco e la sua amministrazione alle proprie responsabilità: “Le istituzioni avrebbero dovuto dire con chi schierarsi, e farlo dalla parte dei lavoratori. Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito all’armageddon del lavoro industriale”. Se il primo cittadino prova a smarcarsi, sostenendo che non può essere il Comune a fare politica industriale ma il governo, bocciando il bonus per l’acquisto di auto elettriche e invocando una svolta keynesiana (“non può essere il Comune ad azionare la leva di questo processo”, ha detto), Bellono rimarca l’esigenza di esercitare un ruolo politico da parte dell’amministrazione comunale, facendo maggiore pressione sui decisori nazionali e europei: “Il tempo non è dalla sua parte, Lo Russo ormai è a due terzi del mandato e non è riuscito a invertire la tendenza. Ci aspettiamo meno annunci e più progetti concreti”.

Bicchiere mezzo pieno

Dal canto suo Lo Russo non ci sta a vedere tutto nero, rivendicando la crescita dell’appeal di Torino come città universitaria e l’implementazione dei progetti del Pnrr, oltre alla crescita del settore dell’aerospazio. “Non è mio compito arrendermi alla narrazione di una città in declino. Sento la responsabilità e l’esigenza di provarci, e tutti insieme ce la facciamo”. La ricetta per rilanciare la città passa anche per la reindustrializzazione, così torna sul tema spinoso dell’ospedale della Pellerina per bocciare l’area dell’ex Thyssen, proposta come sede alternativa: “Sarò bolscevico ma non do soldi a un privato per realizzare un ospedale pubblico. Pensiamo piuttosto a reindustrializzare quello spazio anziché convertirlo”. Stesso discorso per Mirafiori, dove su 3 milioni di metri quadri di stabilimento la metà è inutilizzata. “Serve un patto di collaborazione con il governo per ridare un orizzonte di lavoro”. Bellono in questo caso apprezza, ma si stupisce: “In quattro anni è la prima volta che ne sento parlare”.

Rosatelli resta

Tornando alle polemiche degli ultimi giorni sul possibile addio dell’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, Lo Russo taglia corto: “Nessun problema all’interno della giunta”. E apre il suo dibattito proprio salutando Rosatelli, presente tra il pubblico. Al termine del dibattito i due si sono salutati con un abbraccio, come a spegnere le voci di rottura. “Stiamo lavorando al massimo delle nostre capacità in una situazione difficile, siamo primi nell’attuazione dei progetti del Pnrr e di questo mi congratulo con assessori e consiglieri”, autopromuovendo la sua amministrazione. Una lettura che però Bellono non condivide: “Non è questione di confrontarsi con le altre città: negli ultimi anni gli indicatori economici sono peggiorati, e l’aumento delle disuguaglianze crea un problema enorme nel rapporto tra la società e le istituzioni”. Un rapporto che in questo ultimo anno e mezzo Lo Russo è chiamato a ricostruire, se vorrà essere a Palazzo Civico anche dopo il 2027.

