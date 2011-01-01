Si ribalta trattore, muore agricoltore

E' stato ritrovato nella notte privo di vita l'agricoltore 83enne dell'alessandrino che ieri pomeriggio a bordo del suo trattore si era addentrato nei boschi vicino ai suoi terreni e non aveva più fatto ritorno a casa. A dare l'allarme in serata la moglie. Subito erano scattate le ricerche condotte da carabinieri e vigili del fuoco che hanno individuato il trattore ribaltato lungo una china scoscesa, con l'83enne verosimilmente morto sul colpo. Inutile l'intervento del personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.