Uomo ferito a colpi di pistola, quattro fermi nel Torinese

Quattro persone sono state fermate nella notte dai carabinieri della compagnia di Ivrea dopo un agguato a Favria, nel Torinese. La vittima è un uomo che è stato colpito da tre colpi di pistola. I quattro, italiani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dopo un'indagine lampo e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo gli accertamenti si sarebbe trattato di un regolamento di conti. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Molinette di Torino in condizioni serie.