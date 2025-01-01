Edisu Piemonte, 115 nuovi posti letto per studenti

Edisu Piemonte, l'Ente per il diritto allo studio del Piemonte, annuncia 115 nuovi posti letto per gli studenti borsisti per l'Anno Accademico 2025/26, tra Torino e Biella. Come spiega il presidente Roberta Piano "Potremo contare su 85 nuovi posti in convenzione a Torino e nei comuni limitrofi entro l'autunno. Con le delibere approvate in CdA diamo il via al convenzionamento con soggetti privati che destineranno parte dei posti letto delle loro nuove strutture finanziate attraverso i fondi PNRR a borsisti Edisu che potranno dunque accedervi con la tariffa agevolata prevista per i beneficiari di borsa di studio". Per Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, "Il Piemonte è da sempre ed è sempre più attento al diritto allo studio, consapevole che investire nella formazione e nell'accoglienza significhi costruire futuro. Per questo, ogni nuova opportunità di ampliamento dei posti letto e dei servizi rappresenta un tassello concreto per garantire pari accesso agli studenti e alle famiglie". Per la prima volta inoltre anche a Biella saranno disponibili 30 posti per borsisti, in convenzione con la residenza di Città Studi. Per l'Anno Accademico 2025/26 sono oltre 2.750 i posti letto che Edisu Piemonte mette a bando per gli studenti.