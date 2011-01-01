Alessandria, al via la tre giorni degli Alpini

Con la deposizione della Corona alla lapide sulla facciata della Chiesetta degli Alpini in piazza Turati e l'Alzabandiera in piazza Garibaldi si è ufficialmente aperto ad Alessandria - oggi 19 settembre - il 27esimo Raduno del Primo Raggruppamento Francia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta. Una tre giorni, fino a domenica 21, all'insegna del Tricolore e dei valori delle Penne Nere. "Abbiamo distribuito circa 2mila bandierine nelle buche delle lettere dei palazzi lungo il percorso della sfilata conclusiva - spiega Daniele Bertin, portavoce Sezione Ana Alessandria - per far sì, anche così, che la 'nostra' festa diventi la festa di tutti". Poste Italiane partecipa oggi all'evento con un annullo filatelico dedicato. Disponibile anche una particolare Grappa realizzata da Mazzetti d'Altavilla. "Quella degli Alpini ad Alessandria è una festa che diventa anche un grazie a chi ogni giorno lavora per la comunità - commenta il sindaco Giorgio Abonante - Nel 1994, durante l'alluvione del Tanaro, proprio gli Alpini furono tra i primi a liberare case e strade dal fango e aiutare le famiglie evacuate. Oggi continuano ad affiancare la Protezione Civile. Il Raduno è quindi memoria, identità e futuro. Conoscere la nostra storia militare significa anche disegnare insieme un futuro di pace. Il Raduno lascerà un segno fatto di collaborazione e partecipazione, che resterà anche oltre i giorni della manifestazione".