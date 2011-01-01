CRONACA VERA

Valditara contestato a Torino: "Vattene ministro con l'elmetto"

Gli studenti del collettivo autonomo Ksa si sono presentati davanti all'istituto Zerboni dove il responsabile dell'Istruzione del governo Meloni prima dell'incontro con studenti e docenti. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine - VIDEO

Contestato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a Torino da un gruppo di studenti del Ksa, un collettivo autonomo. La protesta è scattata all’arrivo del ministro all’istituto superiore Romolo Zerboni di via Paolo della Cella. Una trentina di ragazzi e ragazze hanno intonato il coro “vattene vattene, nessuno ti vuole” oltre a qualche insulto. Inoltre gli studenti hanno esposto un cartello con scritto “Valditara ministro con l’elmetto”.

Sul posto sono stati schierati diversi agenti delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Vi è stato un momento di tensione quando alcuni carabinieri hanno circondato e spintonato alcuni studenti.

“Le contestazioni avvenute questa mattina allo Zerboni nei confronti del ministro Valditara, a cui esprimiamo la nostra solidarietà, sono gravissime”, è il commento di Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti della Lega, “Ogniqualvolta a Torino qualcuno prova a intervenire in favore della legalità le retrovie più violente si animano con il sostegno attivo dei centri sociali. È ora di prendere provvedimenti e ci appelliamo al sindaco Lo Russo e al centro sinistra che è alla guida della nostra città. Torino non ha bisogno di avviarsi all’ennesimo autunno caldo”.

Studente suicida, Valditara: “Vogliamo la verità”

Il ministro al termine dell’incontro all’istituto Zerboni di Torino ha parlato della tragica morte di Paolo Mendico, lo studente quindicenne della provincia di Latina vittima di bullismo che si è tolto la vita la scorsa settimana: “Vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo, perché il bullismo deve essere stroncato sempre e comunque, come la violenza, la prepotenza”.

“Il bullismo è l'espressione più bieca del prepotente che se la prende sempre con il più debole”, ha aggiunto, “Noi dobbiamo difendere le persone fragili, le persone miti, la scuola è anche per questo una scuola costituzionale. Io continuo a informarmi costantemente. Gli ispettori stanno facendo il loro lavoro e li ringrazio perché stanno facendo una serie di audizioni molto diffusa e quindi sicuramente arriveranno a delle conclusioni, ovviamente nel rispetto delle indagini della procura, ma vogliamo la verità”.

Il ministro ha poi concluso dicendo che “la scuola deve essere un luogo di apprendimento sereno, un luogo dove si insegna il rispetto e dove si impara la gentilezza, la gentilezza fra compagni, il rapporto positivo dialogante, il rapporto di crescita con i docenti, il rispetto delle istituzioni, che magari qualcuno non conosce, ma ce ne faremo una ragione. E soprattutto, la scuola deve essere un luogo di crescita della persona”.