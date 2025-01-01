URNE VIRTUALI

FdI a un passo dal 30%, crescono Avs e Azione.

M5s perde mezzo punto

Nell'ultima supermedia realizzata da Youtrend e Agi il partito della premier Meloni guadagna più di mezzo punto e sale al 29,8%, mentre resta stabile il Pd. I pentastellati scendono al 13%, la Lega si avvicina a Forza Italia. Rossoverdi al 6,7 e Calenda sopra la soglia di sbarramento

Torna a crescere Fratelli d’Italia, stabile il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto e Alleanza Verdi-Sinistra resta in ascesa. Questi i dati che emergono dall’ultima Supermedia dei sondaggi, realizzata da Youtrend in collaborazione Agi, confrontando le percentuali dei partiti con le rilevazioni effettuate a fine luglio.

FdI a un passo dal 30%, il Pd tiene

Il partito della premier Giorgia Meloni resta saldamente il primo partito italiano, e guadagna lo 0,6% rispetto alla scorsa supermedia, passando dal 29,2 al 29,8%, avvicinandosi alla soglia psicologica del 30% e aumentando il divario rispetto al Pd, con il partito guidato da Elly Schlein che cresce solo di un punto decimale, attestandosi al 21,8%. Chi invece perde terreno è il Movimento 5 Stelle, che rispetto a luglio registra un calo di mezzo punto, passando dal 13,5 al 13%. Il partito dell’ex premier Giuseppe Conte resta comunque la terza forza politica comunque, staccando gli altri due partiti del centrodestra.

La Lega si avvicina a FI

Lega e Forza Italia restano infatti ben al di sotto della soglia del 10%, e in questo caso la supermedia registra spostamenti minimi, seppur significativi. Se Fi perde lo 0,1%, il Carroccio guadagna lo stesso decimale, avvicinandosi agli azzurri. I due partiti ora appaiono incollati, stimati rispettivamente all’8,6 e all’8,5%, con il partito di Matteo Salvini che pregusta il sorpasso su quello guidato dall’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, già registrato in altri sondaggi.

Avs e Azione in crescita

Non si ferma invece la crescita di Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna quasi mezzo punto e passa dal 6,3 al 6,7%. In ascesa anche Azione: il partito di Carlo Calenda cresce di più di mezzo punto e sale al 3,6%, ampiamente sopra la soglia di sbarramento. Sostanzialmente stabile Italia Viva, che perde un decimale rispetto alla supermedia di fine luglio e oggi è stimata al 2,2%. Perde lo 0,3% invece +Europa, che scende sotto il 2% e si attesta all’1,8%. Resta stabile all’1% Noi Moderati, la “quarta gamba” della coalizione di centrodestra guidata da Maurizio Lupi.

Nota metodologica: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 4 al 17 settembre, è stata effettuata il giorno 18 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 11 settembre), Noto (9 settembre), Only Numbers (16 settembre), SWG (8 e 15 settembre), Tecnè (5 e 12 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.