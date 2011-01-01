Anac, passo avanti verso Piattaforma unica della trasparenza

Un "passo avanti decisivo" per la creazione della Piattaforma Unica della Trasparenza è stato realizzato da Anac ed è entrato in funzione oggi, integrando la piattaforma dell'Autorità con la soluzione open source TrasparenzAI, realizzata dal Cnr nell'ambito di un congiunto protocollo di intesa. Anac, fa sapere l'Autorità anticorruzione, "intensifica così l'obiettivo di offrire un punto di accesso unico per i dati oggetto di obbligo di pubblicazione rispondendo alla crescente richiesta di trasparenza da parte di cittadini e istituzioni, ma anche di semplificazione delle procedure da parte delle amministrazioni". "La Piattaforma unica della trasparenza - sottolinea il presidente di Anac, Giuseppe Busìa - si propone come strumento unitario per raccogliere, organizzare e rendere disponibili informazioni, documenti e dati di interesse pubblico, grazie a TrasparenzAI, in particolare quelli assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33 del 2013 e da assolvere tramite pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti. Alla base di tutto - aggiunge - vi è una strategia di integrazione e interoperabilità con le principali banche dati pubbliche, da attuarsi in maniera graduale, man mano che sarà possibile acquisire e integrare i dati provenienti dalle diverse Amministrazioni. Tale approccio consentirà di ridurre progressivamente gli oneri a carico delle amministrazioni/enti, garantendo al contempo maggiore coerenza e confrontabilità delle informazioni. In questo modo, la trasparenza non sarà più un mero adempimento formale ed un onere per le amministrazioni, ma fattore abilitante e spinta propulsiva per un'azione amministrativa migliore e più efficiente, per la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini e, non da ultimo, per la tutela dei diritti fondamentali". Un ringraziamento particolare da parte del Presidente Busìa va al Cnr, al suo presidente professor Andrea Lenzi, alla ex presidente professoressa Maria Chiara Carrozza e a tutti gli esperti del tavolo tecnico che hanno lavorato con entusiasmo e gratuità alla realizzazione della piattaforma, con il coordinamento di Ivan Duca: Dario Elia, Claudia Greco, Massimo Ianigro, Cristian Lucchesi e Marco Spasiano. Si tratta, aggiunge il presidente del Cnr, Andrea Lenzi, "di un'iniziativa che dimostra come la ricerca possa tradursi in soluzioni concrete a beneficio delle istituzioni e dei cittadini. La collaborazione con Anac ha permesso di valorizzare competenze del Cnr che sono servite per rafforzare la trasparenza, semplificare i processi e contribuire a un'amministrazione più moderna ed efficace".