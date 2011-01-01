Iss, dall'inizio dell'anno 647 casi di West Nile con 47 decessi

Salgono a 647 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell'uomo (582 nel precedente bollettino), con 47 decessi. Lo afferma il decimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi online dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Tra i casi notificati, si legge nel testo, 300 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 39 Lombardia, 24 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 23 Emilia-Romagna, 5 Toscana, 83 Lazio, 2 Molise, 77 Campania, 2 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 1 Sicilia, 19 Sardegna), 54 casi asintomatici sono stati identificati in donatori di sangue, 284 i casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya), 3 i casi asintomatici e 6 quelli sintomatici. Tra i casi confermati sono stati notificati 47 decessi (7 Piemonte, 5 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 16 Lazio, 15 Campania, 2 Calabria, 1 Sardegna). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate, è pari al 15,8% (nel 2018 20%, nel 2024 14%). Salgono a 72 (vs 68) le Province con dimostrata circolazione del Wnv appartenenti a 17 Regioni (vs 16): Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nello stesso periodo, conclude la nota dell'Iss, sono stati segnalati 9 casi di virus Usutu (2 Piemonte, 2 Lombardia, 2 Veneto, 3 Lazio).