Fuggono da comunità del Torinese, ritrovati dopo due giorni

È durato poco più di due giorni l'allontanamento di un uomo di 31 anni e di una donna di 45, dalla comunità di Pralormo (Torino) da cui erano fuggiti nella notte di martedì. La coppia è stata rintracciata ieri pomeriggio, a quanto si apprende, in corso Mortara a Torino da una pattuglia dei carabinieri della stazione Barriera Milano, su segnalazione dei colleghi di Poirino. Entrambi erano ospiti della struttura sanitaria e la donna si trovava lì in regime di detenzione domiciliare per omicidio, con fine pena previsto nel 2029. Dopo gli accertamenti è stata riaccompagnata nella comunità e denunciata per evasione.