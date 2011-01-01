Processo Pozzolo, a confronto perizie su munizioni

Sfilano i periti delle parti per far luce sul caso dello sparo di Capodanno a Rosazza, imputato l'onorevole Emanuele Pozzolo. Stamattina in tribunale a Biella sono stati ascoltati periti, nominati rispettivamente dalla procura della Repubblica, dall'avvocato difensore Andrea Corsaro e dal giudice. Le loro perizie hanno riguardato il tipo di munizionamento caricato nella mini pistola da cui tra il 31 dicembre e l'1 gennaio partì il colpo che ferì Luca Campana. Secondo la Procura si tratterebbe di munizioni ad espansione, e quindi vietate per l'uso "civile", mentre per i consulenti della difesa i proiettili erano legali. Prossima tappa giudiziaria prevista per ottobre con l'esame dell'imputato e la discussione finale.