Il nuovo ospedale di Alessandria nella programmazione Inail

Il nuovo ospedale di Alessandria non sarà costruito in partenariato fra pubblico e privato ma con i fondi dell'Inail. Lo annuncia la Regione Piemonte, "a seguito della valutazione del parere ricevuto da Agenas". "Il nuovo ospedale - afferma il governatore Alberto Cirio con l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - è inserito a pieno titolo nella programmazione Inail e sono disponibili i 410 milioni di euro necessari per la sua realizzazione. Pertanto entro il gennaio 2026 potrà essere bandita la gara per la progettazione che dovrebbe portare alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31 dicembre 2026. L'inserimento nell'ambito della progettazione Inail consente di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità e corretta allocazione delle risorse pubbliche che sono alla base delle scelte dell'assessorato".