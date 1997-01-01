GDF

Fiamme gialle, cambio della guardia. Priorità lotta all'evasione

Nuovo comandante a Torino. Nastasia subentra a Virno che andrà a guidare il comando provinciale di Napoli. La parola chiave però è continuità. Fari puntati sulle entrate fiscali e sui fondi provenienti dall'Unione europea (e sugli eventuali abusi)

Passaggio di consegne al vertice della Guardia di Finanza di Torino. Si è tenuta presso la caserma Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando provinciale. Il generale di brigata Alberto Nastasia, che subentra a Carmine Virno, destinato a Napoli.

La cerimonia, presieduta dal comandante regionale Piemonte-Valle d’Aosta, generale di divisione Giovanni Avitabile, ha visto la consueta parata di ufficiali, militari e rappresentanti dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia.

Chi è Nastasia

Nastasia, 54 anni, barese, tre figli, ha frequentato l’Accademia dal 1992 al 1997 e ha prestato servizio operativo presso diverse sedi in tutta Italia comandando, tra gli altri, il quartier generale della Guardia di finanza con sede a Roma e il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania. Proviene dal Comando Generale del corpo, dove ha ricoperto l’incarico di capo ufficio Tutela Uscite e Mercati del terzo reparto Operazioni.

Virno, dopo due anni torinesi, trasloca nel capoluogo partenopeo per guidare il provinciale campano. Cambio della guardia, dunque, senza sorprese nel segno della continuità. “Proseguiremo lungo un percorso già tracciato. Quel che ci interessa è assicurare la legalità economico-finanziaria, che si traduce nella necessità di vigilare affinché tutti concorrano alle spese sul lato delle entrate fiscali e su quello delle uscite per verificare che tutte le risorse dell’Unione europea nazionali sia indirizzate verso coloro i quali ne hanno reale diritto e necessità”, ha commentato Nastasia.