Piemove, 40mila studenti hanno già aderito

A un mese dall'avvio sono 40 mila le richieste di adesione a Piemove, la tessera che consente agli studenti universitari under 26 di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nei capoluoghi piemontesi che hanno aderito all'iniziativa, tutto l'anno, su tutti gli itinerari. Gli studenti potranno così fare viaggi illimitati sulla rete urbana dei Comuni di Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria e Verbania.

A trainare sono gli studenti dell'Università di Torino con 25.272 adesioni, seguiti dal Politecnico di Torino con 12.592 e dall'Università del Piemonte Orientale, che ha iniziato la raccolta di adesioni a settembre e ne ha raccolte finora 1.585. Su oltre 22mila tessere già inviate, circa 4mila sono state recapitate a indirizzi di altre Regioni, confermando il ruolo della misura anche come strumento di attrazione di nuovi iscritti.

"I numeri che stiamo registrando - sottolinea il governatore Alberto Cirio - ci dicono che la misura funziona e che abbiamo compiuto un'operazione innovativa, davvero capace di aggiungere un tassello importante per saldare insieme diritto allo studio, politiche giovanili e tutela dell'ambiente. Con Piemove il Piemonte e i suoi atenei diventano sempre di più attrattivi".

"Il numero di adesioni che Piemove ha raccolto in così poco tempo - aggiunge il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna - dimostra che i nostri studenti riconoscono il valore di un'iniziativa che semplifica la vita quotidiana e contribuisce a rendere più sostenibili gli spostamenti".

"Il tema della connettività e della facilitazione dei trasporti - commenta il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati - è un elemento chiave per dare un impulso sempre maggiore a città come le nostre, che stanno diventando sempre più a vocazione universitaria. Questo approccio si sposa perfettamente con il nostro piano di attuazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale". Piemove è finanziata dalla Regione Piemonte con oltre 37 milioni tra risorse del Ministero dell'Ambiente, con il contributo di Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt.