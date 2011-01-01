Biella, industriali in dialogo con gli europarlamentari

Le misure per la sostenibilità e la competitività nel manifatturiero europeo; le politiche industriali europee e il supporto alle pmi; gli scenari dello sviluppo della digitalizzazione nelle aziende e la questione energetica; le sfide del tessile europeo: questi i principali temi al centro dell'incontro degli imprenditori biellesi con gli europarlamentari invitati all'Unione Industriale Biellese per un dialogo sulle istanze della manifattura. Con gli imprenditori si sono confrontanti Giovanni Crosetto, Giorgio Gori, Gaetano Pedullà, e Isabella Tovaglieri, accanto alla vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino. "Negli ultimi anni - ha detto il presidente Uib Paolo Barberis Canonico - ci siamo accorti che non occuparci delle questioni europee ci è costato caro e che invece dobbiamo porre ancora più attenzione là dove viene disegnata e stabilita gran parte della normativa che ricade sulle nostre imprese. Non a caso negli ultimi anni abbiamo intensificato la nostra azione di lobby per le imprese attraverso un presidio piemontese dedicato anche alle istanze biellesi con Lapo Bechelli, attivo in Confindustria Bruxelles, e con il direttore Matteo Borsani, che ringraziamo".