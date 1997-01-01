Torino, universitari si sfidano nella storica Rowing Regatta

Il 3 ottobre a Torino le acque del Po torneranno a ospitare la storica Rowing Regatta, giunta alla sua XXVIII edizione. A sfidarsi, gli equipaggi dell'Università di Torino, del Politecnico di Torino, e dell'Escp Business School, guest star dell'edizione dal 2022 che conferirà alla manifestazione una dimensione internazionale. Nata nel 1997 la manifestazione torinese è stata pensata a modello della storica sfida tra le prestigiose università inglesi di Cambridge e Oxford, che dal XIX secolo si svolge sulle acque del Tamigi. Obiettivo, "promuovere l'appartenenza agli Atenei, lo sport universitario torinese e il canottaggio, e contemporaneamente legare entrambi alla cultura e alla storia che caratterizzano la città sabauda". L'edizione 2024 ha visto il trionfo dell'Università di Torino su Politecnico ed Escp nella gara maschile, portando così l'Albo d'Oro sul punteggio di 17 a 10 a vantaggio dell'Università. La gara femminile ha visto trionfare sempre l'equipaggio dell'Università di Torino portando l'Albo d'Oro sul punteggio di 8 a 9 a favore del Politecnico. Anche nella prima edizione della gara dei docenti la vittoria è andata all'Università di Torino.