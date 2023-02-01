GRANA PADANA

L'ombra (nera) di Vannacci su una Pontida con nulla da festeggiare. Spedizione dei mille dal Piemonte

Fine settimana sul pratone della bergamasca per il tradizionale raduno dei militanti del Carroccio. Ma la vecchia guardia è sempre più irrequieta, delusa dalla mancata approvazione dell'autonomia e preoccupata dalla "vannaccizzazione" del partito

Alla vigilia del consueto appuntamento annuale sul pratone di Pontida, il clima nella Lega è tutt’altro che festoso. Il Carroccio resta in crisi di consensi, ben al di sotto della soglia psicologica del 10%, e al suo interno infiamma il dibattito tra i nuovi leghisti, seguaci del generale Roberto Vannacci che vuole imprimere una svolta marcatamente nazionalista al partito; e la vecchia guardia, legata a parole d’ordine come federalismo e autonomia. Proprio quella che il segretario – nonché vicepremier e ministro dei Trasporti – Matteo Salvini aveva promesso in avvio di legislatura e di cui non si vede ancora neanche l’ombra. Ragion per cui la disaffezione dei militanti storici non fa che aumentare, e anche il Piemonte non è esente da questo processo: a Pontida domenica sono attesi non più di mille leghisti piemontesi. L’esercito delle camicie verdi è piuttosto decimato, mentre le “camicie nere” a vocazione vannacciana, anche sulla sponda sinistra del Ticino, continuano a crescere.

Il Generale della discordia

Roberto Vannacci, recordman di preferenze alle ultime europee e investito pochi mesi fa anche della carica di vicesegretario della Lega, è atteso sul pratone sia domani, all’evento organizzato dai giovani del partito, che nella giornata di domenica. L’incognita è su come il Generale verrà accolto dal popolo leghista: non sarebbero pochi i militanti di vecchia data, che vedono in lui l’incarnazione della deriva nazionalista (a dire il vero già avviata da Salvini parecchio tempo fa) pronti a contestarlo, ma dai rappresentanti politici arriva l’indicazione ad abbassare i toni, per non fornire all’ex parà della Folgore ulteriore spazio mediatico. Dal canto suo Vannacci porterà a Pontida un buon numero di suoi fedelissimi e sostenitori, più inclini a indossare la maglia nera della X Mas che quella verde con il Sole delle Alpi. Da capire anche come questi ultimi interagiranno con i leghisti “old school”, se condivideranno pacificamente lo stesso prato o si andranno a creare tensioni, sancendo plasticamente la spaccatura sempre più evidente tra le due anime del partito.

Riempire i vuoti

Se dal Piemonte sono attese non più di mille persone, dalle altre regioni la situazione non sembra essere tanto migliore. Anche per questo gli organizzatori si sono cautelati, disseminando in mezzo al pratone i tendoni bianchi adibiti ai vari servizi (ristoro, merchandising) in modo da rendere meno evidente un colpo d’occhio decisamente meno affollato rispetto agli anni precedenti. A fronte di una disaffezione crescente, si fa quel che si può per tamponare il rischio flop.

Operazione camouflage

Gli ospiti tuttavia non mancano: oltre ovviamente agli interventi di Salvini, Vannacci, dell’alessandrino Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, e del suo collega al Senato Massimiliano Romeo ci saranno il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e ospiti internazionali come il francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e braccio destro di Marine Le Pen, il figlio dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro e rappresentanti dei vari partiti alleati della Lega, come il Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban, gli spagnoli di Vox e i giovani del Partito Repubblicano statunitense.

Un’internazionalizzazione volta a distogliere l’attenzione dalla mancata approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata: il ministro delle autonomie Roberto Calderoli qualche settimana fa a Pian del Re aveva annunciato le preintese entro la fine dell’estate, un traguardo da celebrare proprio a Pontida. Ma a dispetto delle promesse non è arrivato nulla, e la base leghista è sempre più in subbuglio. Meglio parlare d’altro, ammesso che basterà a calmare i bollenti animi.

La resa dei conti in Toscana

Anche perché si avvicinano le elezioni regionali, e il Carroccio ci arriva con le ossa rotte: in Veneto, sua tradizionale roccaforte, non è ancora riuscito a imporre il suo candidato, il vicesegretario Alberto Stefani, erede designato del “Doge” Luca Zaia. La premier Giorgia Meloni prende tempo, e aspetta l’esito delle regionali nelle Marche per dare il suo via libera: se Francesco Acquaroli dovesse perdere contro il candidato del centrosinistra Matteo Ricci vorrà rifarsi proprio in Veneto, imponendo un esponente di Fratelli d’Italia. Tuttavia la situazione più critica è in Toscana, dove è in corso un vero e proprio ammutinamento nei confronti del Generale Vannacci, designato responsabile della campagna elettorale, e gli ultimi sondaggi attribuiscono alla Lega un misero 4%. Tra consiglieri uscenti che hanno rinunciato alla ricandidatura e dimissioni in blocco di delegati locali spicca la presa di posizione netta dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, che ha criticato apertamente le scelte del Generale, che nella compilazione delle liste ha favorito i suoi protetti a discapito dei leghisti storici.

Lo ha fatto anche all’ultima riunione del Consiglio federale, suscitando l’ira dello stesso Salvini, che appare sempre più appiattito sulla linea vannacciana, a suo avviso la via migliore per risollevare i consensi del partito. Ma sono in tanti a vederla diversamente: “Con lo spazio che avete al nord e nel mondo liberale cosa fate la corsa a destra?” avrebbe confidato a un leghista di spicco il direttore di Libero Daniele Capezzone. Ma il punto di non ritorno è stato superato già da un pezzo e la “svolta moderata” del Carroccio appare ormai impossibile, almeno finchè a guidarlo sarà Matteo Salvini. E di gente pronta a prendere il suo posto non se ne vede, se non proprio Vannacci, pronto a spaccare definitivamente quella che una volta era la Lega Nord per l’indipendenza della Padania.