Torino, si amplia il cantiere per via Roma pedonale

Proseguono i lavori per la pedonalizzazione di via Roma che da lunedì 22 settembre coinvolgeranno anche l'incrocio tra con le vie Bertola e Principe Amedeo. "Per consentire l'avanzamento del cantiere e garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza - spiega una nota della Città - fino all'8 novembre sono previste una serie di modifiche alla viabilità con chiusure e limitazioni per il traffico veicolare". In particolare, via Principe Amedeo sarà chiusa al traffico da via Duse a via Roma, mentre rimarrà percorribile esclusivamente da residenti e autorizzati il tratto precedente, da via Bogino a via Duse, in parte gestito con senso unico alternato a vista e in parte deviato su via Carlo Alberto dove nel primo isolato dove sarà temporaneamente soppressa l'area pedonale. La chiusura interesserà anche via Bertola, da via Roma a via Viotti, mentre rimarrà transitabile con senso unico alternato a vista ed esclusivamente da residenti e autorizzati l'isolato da via XX Settembre a via Viotti. "Per mitigare gli effetti sul traffico indotti da questi provvedimenti e agevolare il transito dei veicoli privati - spiega la nota - lungo l'asse di via XX Settembre si procederà allo spegnimento dei varchi di controllo all'altezza delle vie Gramsci e Bertola. La circolazione sarà costantemente monitorata per valutare l'eventuale attivazione di ulteriori misure".