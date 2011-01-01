POLITICA & SANITÀ

Il giallo del robot chirurgico: un peso per solaio e politica

Bloccato da una perizia sulle strutture durante la gestione Schael, l'arrivo dell'apparecchiatura al Sant'Anna potrebbe essere accelerato con Tranchida alla Città della Salute. Riboldi non ha mai fatto mistero di sostenere il progetto. I paletti di Agenas

Quello che non reggeva con der kommissar Thomas Schael, reggerà con Livio Tranchida alla direzione generale della Città della Salute? Nessuna metafora sui rapporti con i sindacati o decisioni più o meno rigide del vecchio e nuovo vertice di corso Bramante.

A reggere o non reggere, nel senso letterale del termine, è un pavimento o più precisamente in linguaggio tecnico un solaio. Da questo, anche se non solo, dipenderà l’installazione all’ospedale Sant’Anna di un robot chirurgico che la Fondazione Medicina a Misura di Donna è pronta ad acquistare da Ab Medica con i fondi richiesti e ottenuti dalla Compagnia di San Paolo per poi donarlo all’ospedale ostetrico-ginecologico destinato ad essere accorpato con il Regina Margherita in un’unica azienda ospedaliera.

I locali dove dovrebbe essere posizionata l’apparecchiatura, secondo l’ultima relazione dell’area tecnica della Città della Salute non sarebbero idonei proprio per via della resistenza al peso. Come abbiamo scritto qualche settimana fa, lo scorso 25 luglio l’area tecnica dell’azienda di corso Bramante, evidenziando come la portata del solaio sia di 350 chili per metro quadro e il peso della macchina sia di 370 chili per mq, scrive che “si ritiene che allo stato attuale non vi siano le condizioni per procedere al posizionamento dell’attrezzatura”.

Regge o non regge?

Mesi prima, il 5 dicembre 2024 lo studio di ingegneria Sinteco Engineering Consulting di Verona produce una consulenza tecnica su incarico di AB Medica per “le verifiche di fattibilità statica per l’installazione di un impianto denominato Da Vinci Xi Surgical System presso una o più delle sale operatorie del blocco operatorio dell’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino”. Lo stesso professionista che firmerà la relazione ricorda di aver “ricevuto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria” una dettagliata documentazione. La conclusione è che “è possibile affermare che la portata del solaio esistente è superiore al massimo carico equivalente sviluppato dal sovraccarico del robot in esercizio e pertanto si ritiene ammissibile il posizionamento”.

Insomma, quello che pareva reggere non solo il peso del robot, ma tutto il progetto avviato dalla Fondazione presieduta da Chiara Benedetto, professore emerito dell’Università di Torino, basato proprio sulla nuova apparecchiatura per cui la Compagnia di San Paolo ha messo a disposizione 2.479.490 euro, non regge più nella relazione che dall’area tecnica della Città della Salute arriva sulla scrivania dell’allora commissario Schael.

Il no di Schael

In quel periodo il manager tedesco ha già la poltrona più che traballante, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha deciso di dargli il benservito. Con Schael contrario all’installazione del robot non solo per la questione del rischio di veder crollare il pavimento sui reparti sottostanti ma anche per valutazioni che troverebbero sostegno in un corposo studio di Agenas sulla distribuzione di questa apparecchiatura in base a rigidi parametri, resta l’interrogativo se e quanto anche questa vicenda abbia pesato sul suo licenziamento dopo appena cinque mesi. Prima di arrivare alla rottura i rapporti con l’assessore erano, almeno all’apparenza buoni.

Tanto che un giorno l’allora commissario sarebbe stato chiamato dall’assessore proprio al Sant’Anna e in un incontro con la professoressa Benedetto sarebbe stato affrontata la questione del robot. L’interesse del vertice politico della Sanità a favorire un’evoluzione rapida e positiva delle procedure sarebbe emerso anche in quell’occasione, ben essendo chiare allo stesso Riboldi le forti riserve del manager tedesco. Non passerà molto e viene sancita la sua defenestrazione.

I paletti di Agenas

Nel frattempo Agenas ufficializza il suo rapporto sulla robotica chirurgica contenuto in oltre mille pagine, insieme a nuove linee guida in materia. Ma pochi giorni dopo l’insediamento di Tranchida ci sarebbe in agenda un altro appuntamento che poi, non si sa per quale ragione, salterà. È un viaggio in California al quale avrebbero dovuto prendere parte vertici della sanità piemontese e di almeno un’azienda ospedaliera. Destinazione: il quartier generale della company statunitense Intuitive Surgical costruttrice dei robot Da Vinci e che dal prossimo anno li distribuirà direttamente in molti Paesi, compresa l’Italia.

Giubilato Schael la questione del robot al Sant’Anna sembra essere una delle tante priorità che il nuovo direttore della Città della Salute si trova sulla scrivania. Certo tutto non potrà dipendere esclusivamente da lui, visto che la procedura prevede la richiesta e l’avvio di un’istruttoria da parte della direzione regionale della Sanità e in particolare dell’Hta, ovvero l’organismo chiamato ad esprimersi sulle tecnologie sanitarie. E dopo questo passaggio, le nuove regole, impongono una valutazione finale proprio in capo ad Agenas.

Benedetto robot

“Siamo fiduciosi che si chiarisca tutto in tempi brevi” dice la professoressa Benedetto la cui fondazione ha prodotto un approfondito progetto sulla chirurgia ginecologica di precisione con un hub di eccellenza nazionale e internazionale al Sant’Anna. Quanto e cosa ci sia ancora a chiarire sulla vicenda che intreccia perizie contrastanti con spinte e resistenze, viaggi mancati con poltrone saltate, resta tutto da scoprire. Come l’esito finale di una vicenda dove un pavimento ieri poteva non reggere e domani, magari sì.