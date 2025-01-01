NEMICI CARISSIMI

"Geneticamente antifascista", applausi al "compagno" Cirio

Ormai habitué alla festa della Fiom, il governatore azzurro conquista la platea rossa. Dalla crisi dell'auto alla sanità: molte le differenze con il segretario Cgil Airaudo ma anche tanta cordialità. E la sviolinata: "Credo nel confronto con persone serie come voi"

“È più facile per il protagonista del Giorno della marmotta conquistare la sua amata che per noi risolvere la crisi dell’auto”. Con questa battuta il segretario della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo ha accolto il governatore e vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio alla festa della Fiom a Torino. Tante le differenze tra i due, ma anche tanta cordialità e più di un punto in comune, a partire dal tifo per la Juventus. Cirio smette i panni del presidente di Regione di centrodestra e indossa quelli del capopopolo, strappando più di un applauso da parte di un pubblico teoricamente a lui ostile, perfino su un tema scivoloso come quello della sanità.

Elettrico unica via?

Il tema centrale del dibattito non poteva che essere la crisi dell’auto, e le soluzioni proposte dai due per rilanciare il settore non poteva essere più diversa. Se per Cirio le responsabilità principali restano in capo all’Unione Europea, che con il blocco al motore termico ha mandato in tilt le industrie automobilistiche dell’intero continente, criticando anche le politiche sugli incentivi: “All’80% servono a finanziare la produzione di altri paesi, qui le auto elettriche non si vendono perché la gente comune non ha i soldi per comprarle”. Di tutt’altro avviso Airaudo, secondo cui al contrario non si è fatto abbastanza: “L’Europa ha fatto bene a non fermarsi, anzi stiamo già pagando l’esserci fermati prima: siamo già indietro di 15 anni rispetto alla Cina e il motore elettrico è la soluzione più efficiente”. Ma quando Cirio chiede ai presenti quanti di loro possiedano un’auto elettrica l’unico ad alzare la mano è proprio il segretario della Cgil Piemonte.

Un futuro per Mirafiori

Cirio rivendica poi risultati come il finanziamento regionale della cassa integrazione e si mostra ottimista per il futuro, con l’arrivo del secondo modello a Mirafiori, la 500 ibrida, che dovrebbe portare le produzioni dello stabilimento a 150 mila veicoli annuali. Una stima troppo ottimistica per Airaudo, che invoca l’arrivo dei cinesi anziché insistere su Stellantis: “Torino ha una capacità di attrazione superiore al resto d’Italia e anche a molte zone d’Europa, abbiamo già sei imprese metalmeccaniche cinesi che stanno investendo nel nostro territorio. Perché continuiamo ad alimentare il morto anziché fare spazio a chi è vivo?” E l’istituzione di una Zona economica speciale (Zes) in Piemonte aiuterebbe: “Solo così possiamo attrarre capitali e investimenti”.

Guerre e antifascismo

Cirio capisce ben presto chi si trova di fronte, anche se non è la prima volto che partecipa alla kermesse del sindacato rosso, e con il suo modo fare da gigione langhetto coglie al volo l’occasione per strappare un applauso: “Vedo una bandiera dell’Anpi lì. Colgo l’occasione per ribadire di essere convintamente e geneticamente antifascista”. All’interno della sua maggioranza forse qualcuno storcerà il naso, ma non importa. Tornato in giornata da Copenaghen, dove si è tenuto il forum delle regioni europee, il governatore ha parlato della guerra in Ucraina, dopo la notizia dello sconfinamento degli aerei russi su territorio estone. “La paura della guerra è reale, da qui la necessità di difendersi”. Assist perfetto per Airaudo, che chiede al presidente e alla sua giunta di essere altrettanto netto su un altro conflitto, quello in Medio Oriente: “la Regione riconosca lo Stato di Palestina e interrompa i rapporti commerciali con Israele”, ma la risposta di Cirio è la stessa dei giorni scorsi: “La nostra posizione è quella dei due popoli e due Stati, ma la politica estera la fa il governo ed è bene che sia così”.

Sanità da ripensare

La parte finale del dibattito, dopo essere stata sollecitata anche dai presenti, è stata dedicata al tema della sanità, dí competenza prettamente regionale e dove le criticità non mancano, come testimoniano le notizie degli ultimi giorni all’ospedale di Cuneo, il caos estivo che ha coinvolto la Città delle Salute di Torino, conclusosi con la cacciata del commissario, e soprattutto un piano sociosanitario che fatica a vedere la luce. Airaudo però capovolge il problema, chiedendo a Cirio di non essere frettoloso: “È un piano dove mancano i numeri, anche se i numeri li date da un’altra parte. Serve una diversa ripartizione del fondo sanitario, con una maggiore attenzione all’area di Torino”. E qui ci si ricollega all’automotive, la cui crisi ha favorito il dilagare della disoccupazione: “I torinesi che non possono più permettersi le cure sono sempre di più”.

Cirio però contrattacca: “Abbiamo fretta perché un piano manca da 30 anni, è come un’azienda che non ha un piano industriale”. Poi rivendica le 1.644 assunzioni di operatori sanitari e dichiara di aver imparato la lezione del Covid: “La pandemia ha risvegliato la coscienza della politica, la sanità pubblica è la base da cui partire, i problemi sono ancora tanti ma c’è voglia di provare a risolverli. Invertire decenni di trascuratezza in così poco tempo è complicato”. Airaudo quindi agita lo spettro di un piano di rientro, ma il presidente tranquillizza tutti: “Non è all’orizzonte”.

Conclude tendendo la mano alla Cgil, con tanto di sviolinata finale: “Credo nel confronto con persone serie come voi, se serve un incontro in più lo faremo”. Così incassa un altro applauso, e quello che doveva essere un dibattito acceso (come è stato quello di ieri con il sindaco Stefano Lo Russo) è somigliato di più a un incontro tra due persone che si stimano al di là delle differenze.