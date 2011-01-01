Montagna, la legge Calderoli da oggi in vigore

La legge Calderoli per il riconoscimento e la promozione delle zone montane è ufficialmente in vigore da oggi. In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per via delle disposizioni contenute nell'articolo 35, la legge di iniziativa governativa a prima firma del titolare degli Affari Regionali è dunque vigente. Lo rende noto "con soddisfazione" lo stesso ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. "E' un grande risultato della Lega al Governo, che - sottolinea - mantiene ancora una volta la parola data e l'impegno preso con i territori. Adesso possiamo ufficialmente avviare l'iter per il decreto di classificazione dei Comuni montani, secondo i criteri stabiliti dalla legge, da emanare d'intesa con la Conferenza Unificata. In questo modo potremo poi procedere con l'assegnazione delle risorse che andranno a soddisfare le esigenze delle vere terre alte, riducendo - conclude - i divari con le altre zone del Paese. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto".