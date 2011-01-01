Ultimo fine settimana estivo, da lunedì temporali in arrivo

Ultimo fine settimana estivo, con sole e caldo, ma da lunedì si prevedono temporali e un generale calo delle temperature, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nel fine settimana, si legge nella nota, "si prevedono 34°C nei fondovalle alpini" e "valori simili a Firenze, Terni e altre città del Centro; al Sud le regioni più calde saranno Campania e Puglia con oltre 33°C", A partire da lunedì è atteso un calo delle temperature, che "scenderanno anche di 10°C", soprattutto nelle regioni settentrionali. L'aria più fresca portata sull'Italia da una perturbazione atlantica, incontrando le masse d'aria più calda, potrà generare temporali anche forti a partire da Nord-Ovest e poi verso le regioni centrali tirreniche. Nel dettaglio Sabato 20: al Nord sole e caldo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud sole e caldo. Domenica 21: al Nord sole e caldo, peggioramento in serata al Nord-Ovest; al Centro soleggiato e caldo, più nubi dalla sera; al Sud sole e caldo. Lunedì 22: al Nord maltempo; al Centro maltempo sulle regioni tirreniche; al Sud sole e caldo.