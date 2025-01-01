WELFARE

Bonus famiglie del Piemonte, riffa notturna per i 10 milioni

Il voucher Vesta, la trovata del meloniano Marrone, a mezzanotte ha trasformato i genitori piemontesi in concorrenti di un reality digitale: fondi volatilizzati in 25 minuti. Un sistema che premia la fortuna e abilità nello smanettare. Opposizioni all'attacco

È durato meno di una puntata di Netflix il debutto del bonus Vesta, il voucher regionale per i bambini da 0 a 6 anni. Scattato a mezzanotte, alle 00.25 i fondi erano già spariti: dieci milioni di euro assegnati a diecimila famiglie, mentre altre ventimila restavano in coda davanti a un sito più volte andato in crash. Una notte che i genitori piemontesi ricorderanno come la “lotteria della natalità”.

Dal grattacielo della Regione, l’assessore Maurizio Marrone – il Ras delle Politiche sociali – si è affrettato a rivendicare l’operazione: “Un successo oltre ogni immaginazione, un segnale concreto di speranza in un Piemonte che ogni anno perde circa 900 nati”. L’esponente meloniano non si limita alle celebrazioni, ma snocciola dati come medaglie: 7mila domande provenienti dalla fascia Isee 10-35mila euro, “il ceto medio finora escluso dai sostegni”, 90% delle richieste da famiglie italiane, 8% da cittadini europei, 2% da extracomunitari. E lancia già la promessa per il futuro: “Al prossimo click day metteremo più soldi”.

La riffa

Il piano complessivo vale 34 milioni di euro, tutti provenienti dal Fondo sociale europeo e suddivisi sul triennio 2025-2027. Il voucher varia a seconda dell’Isee: 1.200 euro per chi sta sotto i 10mila, 1.000 per la fascia 10-35mila, 800 per chi arriva a 40mila. In caso di figli con disabilità, il contributo sale a 1.200 fino ai 40mila. Validità: dodici mesi a partire dal mese successivo all’ammissione. Un’unica richiesta di rimborso, tra 120 giorni dall’inizio e non oltre 30 giorni dalla fine.

Il buono potrà coprire un’ampia gamma di spese: nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, scuole d’infanzia e primarie con mensa e pre/post scuola, centri estivi e invernali, babysitting, corsi di nuoto, ginnastica, danza, musica, lingue straniere. Ma solo dopo aver caricato fatture e ricevute sulla piattaforma regionale.

La rabbia degli esclusi

Le famiglie che non ce l’hanno fatta parlano senza giri di parole: “È lo Squid Game dei poveri”, “una gara a chi clicca più veloce, che non tiene conto dei reali bisogni”, “ridicolo”. Una mamma che ha conquistato il voucher ammette l’amarezza: “Solo chi aveva connessione veloce, dimestichezza con la rete e la forza di restare sveglio dopo una giornata di lavoro e figli ha avuto possibilità”.

Già alle 23.30, ieri sera, centinaia di genitori fissavano il countdown sul sito del bonus Vesta. Allo scoccare della mezzanotte è partita la corsa: pochi secondi dopo c’erano già 20mila richieste, alle 00.01 oltre 30mila utenti in coda, alle 00.25 i fondi esauriti.

L’opposizione all’attacco

La prima a salire sulle barricate è stata la capogruppo M5s in Regione, Sarah Disabato, che ha provato in diretta a fare domanda: “Era chiaro sin dall’inizio che i soldi stanziati da Cirio non sarebbero stati sufficienti, ma non avrei mai immaginato una presa in giro come quella che ho testato personalmente nel cuore della notte”. Dal Pd, la consigliera regionale Monica Calalis è sferzante: “È la prova che il sistema dei bonus, che connota la Giunta Cirio sin dal precedente mandato, premia le persone più istruite e con maggiore autonomia nelle operazioni digitali e burocratiche, penalizzando invece i più poveri e privi di strumenti informatici”.

Ancora più affilate le lame di Avs, con Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro: “Questa notte migliaia di famiglie piemontesi sono state coinvolte in una ignobile lotteria utile solo alla propaganda dell’assessore Marrone, che negli ultimi mesi ha passato il tempo a magnificare la sua trovata con incontri pubblici rigorosamente nel suo collegio elettorale, la provincia di Torino. Politiche sociali ridotte a un click day: riceve chi è più fortunato, non chi ha più bisogno”. E ancora: “La pagina si è attivata alle 00.00, alle 00.01 già trentamila persone in coda, alle 00.25 finiti voucher e pazienza. Marrone si vanta di aver raggiunto il ceto medio, lo stesso che Cirio e compagnia hanno tassato un mese fa. Intanto 70mila famiglie con Isee tra 7.500 e 28mila euro sono rimaste escluse dai contributi per libri e trasporti scolastici. Un’ingiustizia palese e insopportabile”.

Tra propaganda e realtà

Sul fronte opposto, le famiglie che hanno vinto la corsa alla connessione festeggiano: “Basterà caricare le spese e riceveremo il rimborso”. Ma il sapore resta amaro: più che un sostegno alla natalità, una riffa notturna a premi. Così il bonus Vesta, nato per incentivare le nascite, rischia di passare alla storia come il “click day della vergogna”: dieci milioni volatilizzati in mezz’ora, Marrone che canta vittoria, il governatore Alberto Cirio che tace, opposizioni sul piede di guerra e migliaia di genitori convinti di essere stati presi in giro.