Usb, più di 60 manifestazioni per lo sciopero del 22

Sono ormai più di 60 le manifestazioni previste in Italia per la giornata di sciopero generale di lunedì 22 lanciata da Usk: una mobilitazione "che continua a crescere in queste ore, con numeri che saranno senza precedenti in Italia". Nel rilevarlo in una nota, l'Unione sindacati di base spiega che "il 22 settembre tutti potranno scendere in piazza per rompere ogni collaborazione con lo stato di Israele, difendere Gaza e fermare il genocidio, dire no alla corsa al riarmo e alla guerra, a fianco della Global Sumud Flotilla partita in queste ore. Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore", esorta l'Usb.