Napoli (Azione), "taglio Irpef? Rende i tagli alle detrazioni"
"Il governo fa una cosa giusta se riduce l'aliquota fiscale dal 35 al 33%. Il valore simbolico di questa scelta è decisamente superiore agli effetti pratici. Con la riduzione di 2 punti percentuali si restituiscono agli italiani con un reddito fino a 50 o 60mila euro i soldi che gli sono stati presi con il taglio delle detrazioni e deduzioni fiscali. Si può dire che quel taglio funziona come la flotta di re Ferdinando', afferma in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.