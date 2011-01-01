A ottobre l'intesa per le nuove ciclovie tra Liguria e Piemonte

A metà ottobre le Regioni Liguria e Piemonte firmeranno un protocollo d'intesa per sviluppare un nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Lo annunciano gli assessori ligure e piemontese al Turismo, Luca Lombardi e Paolo Bongioanni a margine di un evento pubblico nel cuneese. "Con l'amico Bongioanni del Piemonte stiamo collaborando da qualche tempo all'ambizioso progetto di unire le due Regioni tramite un sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare: - spiega Lombardi - a metà ottobre saremo quindi pronti a firmare un protocollo d'intesa insieme anche alle Camere di Commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria. La collaborazione tra pubblico e privato sarà fondamentale per realizzare l'opera e il sistema camerale è un collante importantissimo". "Assieme all'amico e collega Lombardi abbiamo aggiunto un nuovo step per porre le basi del progetto di un sistema di ciclovie che unirà le Alpi piemontesi e il mare della Liguria, e che abbiamo iniziato a sviluppare a metà agosto - ricorda Bongioanni -. Entrambi condividiamo la visione che, per sviluppare il turismo ed essere competitivi offrendo i prodotti che i mercati stanno sempre più richiedendo come l'outdoor, dobbiamo ragionare in termini di macroregioni e collaborazioni organiche fra aree naturalmente contigue come la montagna piemontese e la Riviera. A metà ottobre firmeremo insieme il protocollo che formalizzerà la collaborazione".