Nuovo monitoraggio di sostenibilità per Settimo Torinese

Settimo Torinese è tra i primi Comuni in Italia a sperimentare la nuova fase del monitoraggio delle politiche di sostenibilità e ambientali messa a punto dalla Rete dei Comuni Sostenibili. Il Comitato Scientifico della Rete ha selezionato 16 indicatori, tra i 100 del set del monitoraggio implementato nel 2021, rispetto ai quali è stato chiesto ai Comuni che hanno effettuato la sperimentazione di fissare dei target da raggiungere entro il 2030, spostando l'analisi da quanto già fatto a ciò che potrebbe accadere. Sulla base delle metodologie adottate da Eurostat, sono state calcolate le percentuali di raggiungibilità degli obiettivi fissati e assegnate delle valutazioni in base alla distanza dagli obiettivi e la percentuale di loro raggiungibilità. Settimo Torinese, nello specifico, si attesta a circa il 77% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. Considerando l'ultimo anno, tale percentuale sale a circa all'87% e attesta Settimo nella fascia alta di performance. Per quanto riguarda gli indicatori qualitativi, il tasso di positività è all'82,6%. Tra i dati quantitativi più significativi, ci sono la diminuzione del nuovo consumo di suolo, la diffusione della videosorveglianza cittadina e la diffusione delle colonnine di ricarica per auto elettriche. Tra gli indicatori qualitativi, positive, tra le altre, le azioni sulla presenza di parchi accessibili, l'approvazione nel 2022 del piano di contrasto all'inquinamento acustico, nel 2020 del Paes, nel 2024 del piano di Protezione civile e l'avvio della proceduta per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile. Quanto alla nuova fase di monitoraggio, per i posti negli asili nido l'obiettivo è il 33% nel 2030 e il Comune è al 20%; la disponibilità di mq di verde urbano per abitante è al 72,66 e l'obiettivo di 75,70: risultato raggiungibile; l'obiettivo del numero di alberature medie nei cinque anni ogni mille residenti è di 10 alberi ogni 1.000 e il target è stato raggiunto e superato nel 2024 con 10,5; per la videosorveglianza l'obiettivo di 10 telecamere ogni 1.000 residenti nel 2030 ed è pienamente raggiungibile, dato che siamo al 4,8; l'illuminazione pubblica a LED ha come obiettivo il 100% entro il 2030 e il dato attuale è di 99,66%. Quanto ai servizi presenti nell'app IO, il target è il 90% entro il 2030 e attualmente siamo al 70, mentre per la diffusione di colonnine di ricarica l'obiettivo è raggiungere le 10,9 colonnine ogni 10 kmq entro il 2030 e al momento sono 4,3 con un dato sempre in crescita. Calcolata pure la percentuale di auto a impatto zero nel parco mezzi comunale, con obiettivo del 5% ma nessuna azione attuata finora, mentre per le piste ciclabili il target è raggiungibile, così come per i rifiuti pro capite e la raccolta differenziata. Per le casette dell'acqua e fontanelle pubbliche toccherà invece spingere un po' di più per raggiungere l'obiettivo finale.