Iveco: Pd, governo chieda a proprietà di scoprire le carte

"Nei giorni scorsi ho incontrato a Torino le rappresentanze sindacali di Iveco. Mi hanno espresso le loro comprensibili preoccupazioni per la situazione che si e' venuta a determinare attorno a questo importante asset industriale. Parliamo di oltre 14mila lavoratori in Italia, di impianti localizzati a Torino, Foggia, Brescia, Suzzara in provincia di Mantova, Bolzano e di oltre mille aziende subfornitori". Lo dichiara l'ex ministro dem Andrea Orlando nella newsletter del Partito democratico sulle Politiche industriali "Industria25". . "Adesso è comunque importante esercitare tutte le pressioni possibili affinché il governo chieda alla nuova proprietà di scoprire le carte al più presto possibile.", aggiunge. "Vale la pena tornare sulla vicenda perché ci dice molte cose su ciò che sta avvenendo attorno a Stellantis e di come il governo sta reagendo. E' ormai evidente che la famiglia Elkann sta progressivamente dismettendo i propri asset produttivi, in generale, ed in Italia in particolare. La vendita di Iveco è solo l'ultima di una serie e si aggiunge alle cessioni di Marelli e Comau. Iveco produce mezzi commerciali e mezzi militari. Il governo avrebbe dunque avuto gli strumenti per esercitare la golden power impedendo - osserva l'ex ministro dem - o almeno condizionando la vendita agli acquirenti indiani di Tata. Era possibile pretendere precisi impegni a lungo termine in ordine agli investimenti e al mantenimento dei livelli occupazionali. Al contrario il governo ha scorporato la divisione militare favorendone l'acquisto da parte di Leonardo. Gli indiani si sono impegnati, per quanto riguarda la produzione commerciale, a mantenere gli attuali livelli. Ad oggi non c'è alcun piano industriale. I prossimi mesi ci diranno se l'acquisizione prelude ad un rilancio o all'ennesima acquisizione di quote di mercato e di tecnologie, come già avvenuto per Marelli".