SACRO & PROFANO

Amore, dottrina e giovani in marcia: una Chiesa sempre più fai-da-te

Fa discutere la benedizione di una coppia omosessuale con rito valdese. Papa Leone XIV conferma la dottrina tradizionale. Intanto centinaia di giovani hanno preso parte al pellegrinaggio alla Sacra di San Michele. Grande caos alla diocesi di Biella

Sta facendo discutere la benedizione con rito valdese che il sacerdote don Roberto Falconi, addetto al santuario della Madonna del Perello di Caprino Bergamasco, ha impartito ad una coppia gay di suoi fedeli, con tanto di camice e stola e, pur consapevole di aver compiuto un atto contrario alla morale cattolica, ha ammesso candidamente che non ci può fare nulla perché love is love. L’intervista rilasciata dal prete a un sito cattolico è infatti quanto mai istruttiva di un modo di pensare e di procedere che appare diffuso in certo clero. Richiesto di alcune spiegazioni, don Roberto ha affermato che: «Il mio ragionamento è semplice, si tratta di credenti omosessuali che non chiedono un matrimonio, chiedono soltanto che il loro cammino sia posto sotto la benedizione di Dio, il mio discernimento è di accompagnare e salvaguardare la distinzione tra un matrimonio e la benedizione». Sul fatto che, stante l’attuale dottrina, l’unione di due omosessuali sia peccato, lo stesso risponde che «ci sono varie posizioni sul tema, ci sono divergenze e visioni diverse». E allora, come recita la didascalia che annuncia la sua benedizione-simil matrimonio: «Viva gli sposi, e viva don Roberto!!».

Proprio negli stessi giorni usciva la prima intervista a papa Leone XIV, frutto di tre ore di conversazione con la giornalista statunitense Elise Ann Allen, in cui fra i vari temi toccati, il pontefice dichiara che «su donne e lgbt seguirò Francesco, ma non cambierò la dottrina» riaffermando anche che non subirà cambiamenti l’insegnamento su matrimonio e sessualità, escludendo il diaconato femminile e mettendo al centro la famiglia, fondata sull’unione tra un uomo e una donna che «rimane il cuore della società e della missione ecclesiale». Ancora più chiaro è stato il cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede il quale, parlando di Fiducia Supplicans sulle benedizioni delle coppie gay ha detto: «Dobbiamo correggere il malinteso che la Chiesa avesse accettato questo comportamento come qualcosa da benedire e su cui invocare la Benedizione di Dio che, secondo il Libro della Genesi, ha benedetto il matrimonio uomo e donna. Non si può benedire il peccato».

***

Si è svolta sabato 13 settembre il primo pellegrinaggio “Dalla Sindone alla Sacra di San Michele, alle radici dell'Europa”, organizzato dall’associazione “Logos e Persona”, trenta chilometri percorsi a piedi da più di 200 giovani dall’alba al tramonto in dieci ore alla vigilia della festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Il pellegrinaggio si pone nella scia di altre esperienze simili come quelle che si svolgono da diversi anni in Francia (Parigi-Chartres), in Spagna (Oviedo-Covadonga), Argentina (santuario di Luján) e quello recente in Savoia. La Messa conclusiva è stata celebrata in latino secondo il Novus Ordo che il Concilio Vaticano II nella Sacrosanctum Concilium (n.22) raccomandava e a significare quelle radici che sole possono restituire un futuro all’Europa.

L’evento ha avuto la benedizione del cardinale Roberto Repole che ha inviato un caloroso messaggio ai giovani pellegrini: «È giusto riconoscere che una parte importante delle radici dell’Europa è la storia cristiana, che voi state evidenziando con il vostro cammino fra il Duomo di Torino, dov’è conservata la Sindone con il suo richiamo alla Passione di Cristo, e la Sacra di San Michele. Dieci ore di cammino: siete giovani, avete gambe buone e ce la fate. Ma questa sera, rientrando a casa, raccontate anche alle vostre famiglie quello che avete conosciuto! Carissimi giovani, la speranza del mondo siete voi, portate ai vostri cari la gioia che avete vissuto camminando insieme. Portate infine nelle vostre case il mio ricordo e la mia benedizione su ciascuno di voi, con un abbraccio affettuoso».

***

In diocesi di Biella la tensione e il malumore sono palpabili e a farne le spese è il povero vescovo monsignor Roberto Farinella che per quindici giorni si è dato assente, probabilmente esausto e provato dalle continue vessazioni e intemerate della “beata trimurti” diocesana guidata da colui che, insieme a don Filippo Nelva e don Stefano Vaudano, è il vero dominus della situazione: il vicario generale, don Paolo Boffa Sandalina.

L’estate è stata dominata dalle feroci polemiche sui centri estivi contro l’amministrazione cittadina, che la seconda persona della trimurti, il suddetto don Nelva (detto amabilmente Belva), parroco della “diocesi nella diocesi” di San Paolo, ha ingaggiato e che hanno amareggiato il vescovo, peraltro sempre silente. Le sedute del consiglio presbiterale, dove don Massimo Minola, altro personaggio emergente, non ha tema di sbraitare anche alla presenza del vescovo, sono sempre molto vivaci e anch’esse inconcludenti, con il risultato di annichilire ancora di più il povero monsignor Farinella. Tutti i suddetti personaggi sono creature del vescovo emerito Gabriele Mana, quello che impose ai preti di non andare all’incontro con il cardinale Raymond Burke e accolse invece Emma Bonino in parrocchia.