Romeo, Veneto e Lombardia devono restare alla Lega

"Il Veneto deve restare alla Lega come la Lombardia e tutte le Regioni che governiamo". Lo ha detto il segretario regionale della Lega lombarda Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, parlando allo stand della Lombardia a Pontida. Il messaggio di oggi "è quello di una la Lega autonomista lombarda, delle nostre radici e di un movimento che ha avuto una sua evoluzione rispetto alla prima Pontida, però le origini vanno attualizzate. Quindi quello di una Lega nazionale e con respiro internazionale - ha sottolineato - però dalle forti identità territoriali e penso che su questo siamo d'accordo tutti dalla Lombardia al Lazio alla Toscana".