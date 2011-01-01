Zurzolo (FdI), per Vesta un click Day senza intoppi

"Dieci milioni di euro a 10mila famiglie del Piemonte. Un click day che si è svolto senza intoppi. I numeri delle richieste, in larghissima parte giunge da nuclei familiari finora esclusi da ogni aiuto, dimostrano che la misura Vesta voluta dalla Regione Piemonte, su iniziativa dell'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, mostrano quanto si tratti di un'opportunità preziosa e di una reale estensione del welfare rivolto all'incoraggiamento e sostegno alla natalità". Così la deputata Concetta Zurzolo (FdI), che rimarca anche "l'efficacia della campagna di informazione capillare su tutto il territorio piemontese, che è stata anche segno della concreta ricerca di prossimità tra istituzioni e cittadini". Il riferimento è ai a proposito dei buoni nati per sostenere l'accesso a servizi e opportunità per i bambini da 0 a 6 anni. Dalla deputata "un sincero e meritato apprezzamento all'assessore Maurizio Marrone per il suo infaticabile impegno".