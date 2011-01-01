Soccorso alpino Piemonte invita a cautela ricerca funghi

Da inizio settembre i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese hanno già recuperato 24 cercatori di funghi dispersi o infortunati nelle zone montane della regione, due dei quali deceduti. "Il dato - spiegano dal Sasp - non è di per sé allarmante, se confrontato con i 61 interventi complessivi del 2024 e i 97 del 2023, ma rappresenta un campanello d'allarme in vista delle prossime settimane di raccolta". Secondo le statistiche, la maggior parte degli incidenti sono stati causati da cadute o scivolate, da smarrimento e da problemi fisici legati a stanchezza o malori. "Tra le raccomandazioni principali - continua il soccorso alpino -, l'uso di calzature adeguate, scarponi da montagna al posto degli stivali di gomma, per ridurre il rischio di scivolate, l'impiego di Gps e la comunicazione preventiva dell'area di ricerca a familiari o conoscenti, per facilitare eventuali soccorsi. Particolare attenzione viene rivolta anche all'età media crescente dei cercatori, che rende necessario calibrare lo sforzo in base alle proprie condizioni fisiche". Per sensibilizzare alla prevenzione, il Sasp è presente oggi alla 64/a Mostra nazionale del Fungo di Ceva (Cuneo), con uno stand informativo e, domenica alle 11, la presentazione della campagna "Funghi sì, rischio no", realizzata in collaborazione con il Gruppo micologico Cebano.