Riboldi, "a domanda per Vesta è stata travolgente"

"Il Buono Vesta della Regione Piemonte ha utilizzato tutto il budget alla partenza: in circa trenta minuti le domande presentate hanno eguagliato i 10 milioni disponibili, pari a 10.000 voucher per le famiglie con figli 0-6 anni. I numeri parlano chiaro: la misura intercetta un bisogno reale e immediato". è quanto si legge in una nota dell'assessorato alla Sanità del Piemonte. "A chi ieri diceva che Vesta non sarebbe servito, oggi rispondiamo con i fatti: la domanda è stata travolgente. Sosteniamo l'assessore Maurizio Marrone e chiediamo di rifinanziare subito la misura per allargare la platea già nel prossimo round", dichiara Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità e vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia. La fotografia delle richieste "conferma - viene evidenziato - il corretto targeting sociale: 7.000 domande provengono da famiglie con ISEE tra 10.000 e 35.000 euro; il 90% dei beneficiari è cittadino italiano. Vesta copre spese concrete di cura ed educazione infantile, dal nido alla mensa, dal baby-sitting ad attività formative e motorie, con importi graduati in base all'Isee fino a 1.200 euro". "Come tutte le cose nuove - sottolinea Riboldi - è giusto testarle e, in base ai risultati, migliorarle. Marrone lo farà con pragmatismo, ma senza rallentare: la priorità è rifinanziare Vesta perché le famiglie ci hanno detto che serve, adesso".