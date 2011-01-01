Maltempo, statale Savona-Torino chiusa per allagamenti

La strada statale 29 del Colle di Cadibona tra Savona e Torino è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Piana Crixia (Savona) a causa degli allagamenti provocati dalle intense piogge durante l'allerta arancione per temporali emanata dall'agenzia Arpal in Liguria. Lo comunica Anas spiegando che sul posto sono presenti le squadre dell'azienda e le forze dell'ordine per gestire l'evento e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. A causa di una frana la strada statale 29 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni in un altro tratto del savonese: la variante di Carcare e Collina Vispa all'altezza di Cairo Montenotte (Savona).